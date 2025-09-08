وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية في وقت سابق بمقتل 5 إسرائيليين في هجوم عبر إطلاق نار في مستوطنة راموت قرب القدس، فيما جرت معالجة عديد من المصابين في موقع الحادث، وفق الإسعاف الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، أوردت القناة 12 العبرية بارتفاع عدد قتلى عملية القدس إلى 6 أشخاص.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "15 مصاباً في موقع إطلاق النار شمال القدس"، بينما أكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أنه "قبل وقت قصير تلقّت الشرطة بلاغاً عن حادثة إطلاق نار عند مفترق راموت".

وأضافت: "نتيجة إطلاق النار، هناك عدد من المصابين في المكان، وجرى تحييد المهاجمين (الاثنين)".

وأورد الإسعاف الإسرائيلي أن 26 شخصا أصيبوا بالهلع في موقع إطلاق النار بالقدس.

من جهتها، قالت القناة 12 العبرية، إن فلسطينيين فتحا النار على حافلات إسرائيلية في المكان، بينما أفادت "هآرتس" باستشهاد منفَّذَي الهجوم.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الهجوم في القدس نفذه شخصان جاءا من الضفة الغربية المحتلة وعلى الأرجح من إحدى قرى رام الله، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "سلاح أحد منفذي الهجوم الذي عُثر عليه في مكان الحادث هو بندقية كارلو".