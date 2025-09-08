الحرب على غزة
اليونان: سنعترف بدولة فلسطين في الوقت المناسب وندعم حل الدولتين
قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأحد، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين "في الوقت المناسب"، مؤكداً أن اليونان تدعم حل الدولتين مساراً لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
متظاهر يحمل علم فلسطين في احتجاج ضد حرب الإبادة الجماعية على غزة، أمام البرلمان اليوناني، بالعاصمة أثينا يوليو/تموز 2025 / AP
8 سبتمبر 2025

وأضاف ميتسوتاكيس في حديثه للصحفيين خلال معرض ثيسالونيكي الدولي، أن العلاقات الاستراتيجية لبلاده مع إسرائيل لم تمنعها من انتقاد إسرائيل بشدة بسبب العمليات العسكرية في غزة، وما سببته من معاناة إنسانية وأعداد كبيرة من الضحايا.

وجاءت تصريحات ميتسوتاكيس في الوقت الذي كثّف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة، فقد لجأ مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين بعد إجبارهم على ترك منازلهم في شمال وشرق غزة.

ومع الإعلان الرسمي عن المجاعة في غزة، ومواصلة إسرائيل هجومها على القطاع، يعلن مزيد من الدول الأوروبية أنها ستعترف بدولة إسرائيل أو أنها أقرب إلى ذلك.

وتفرض إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي، حصاراً مطبقاً على الفلسطينيين بالقطاع، حيث أغلقت المعابر، ولم تسمح إلا بكميات شحيحة جداً من المساعدات لا تتناسب مع احتياجات القطاع، ووزعتها عبر مؤسسات "مشبوهة" لا تتبع للأمم المتحدة، وأطلقت النار على منتظري المساعدات وأوقعت آلافاً منهم بين قتيل وجريح.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت 64 ألفاً و455 شهيداً، و162 ألفاً و776 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 فلسطينياً، بينهم 138 طفلاً.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.


مصدر:TRT Arabi
