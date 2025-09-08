وأضاف ميتسوتاكيس في حديثه للصحفيين خلال معرض ثيسالونيكي الدولي، أن العلاقات الاستراتيجية لبلاده مع إسرائيل لم تمنعها من انتقاد إسرائيل بشدة بسبب العمليات العسكرية في غزة، وما سببته من معاناة إنسانية وأعداد كبيرة من الضحايا.

وجاءت تصريحات ميتسوتاكيس في الوقت الذي كثّف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة، فقد لجأ مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين بعد إجبارهم على ترك منازلهم في شمال وشرق غزة.

ومع الإعلان الرسمي عن المجاعة في غزة، ومواصلة إسرائيل هجومها على القطاع، يعلن مزيد من الدول الأوروبية أنها ستعترف بدولة إسرائيل أو أنها أقرب إلى ذلك.

وتفرض إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي، حصاراً مطبقاً على الفلسطينيين بالقطاع، حيث أغلقت المعابر، ولم تسمح إلا بكميات شحيحة جداً من المساعدات لا تتناسب مع احتياجات القطاع، ووزعتها عبر مؤسسات "مشبوهة" لا تتبع للأمم المتحدة، وأطلقت النار على منتظري المساعدات وأوقعت آلافاً منهم بين قتيل وجريح.