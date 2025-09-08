ونفلت وكالة رويترز عن سانتشيز أنه أعلن عن تسعة إجراءات تهدف لوقف "الإبادة في غزة"، مضيفاً أن الحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستزيد مساعداتها للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وستفرض حظراً على السلع المصنعة في مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في سياق متصل، أوضحت مصادر لموقع "إل باييس" الإسباني أن الحظر سيشمل جميع الصفقات المباشرة وغير المباشرة مع أي جهة إسرائيلية، سواء كانت عامة أو خاصة، بالإضافة إلى احتمال إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه شخصيات غير مرغوب فيها في إسبانيا.

وكانت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، قد تعهدت سابقاً بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل عقب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن توسع التزامها العام الماضي ليشمل وقف شراء الأسلحة من إسرائيل. وفي الأشهر الأخيرة، ألغت إسبانيا عدة صفقات بارزة مع شركات إسرائيلية.

وتعمل حالياً تحالفات سياسية يسارية، أبرزها تحالف "سومار"، على دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات أشد، تشمل قطع العلاقات التجارية كافة مع ما وصفوه بـ"النظام الإجرامي لنتنياهو"، وطلب إعلان نتنياهو ووزراء دفاع ومالية وأمن إسرائيليين آخرين شخصيات غير مرغوب فيها بسبب ما وصفوه بتحريضهم على "الإبادة الجماعية والتجويع والتطهير العرقي".

كما دعت قيادات سياسية إلى منع دخول السفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل إلى المواني الإسبانية.