أكد البيان الثلاثي لتركيا والسويد وحلف شمال الأطلسي "ناتو" أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

جاء البيان عقب لقاء ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، الاثنين، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث أشار البيان إلى أن اللقاء جاء في قمة الناتو.

وأوضح البيان أن تركيا والسويد عملتا بشكل وثيق معًا لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لأنقرة منذ قمة الناتو الأخيرة، مضيفًا: "كجزء من هذه المرحلة، وفي إطار الخطوات الواردة في المذكرة الثلاثية المتفق عليها عام 2022، عدلت السويد دستورها، وغيّرت قوانينها، ووسعت بشكل كبير تعاونها في مكافحة الإرهاب ضد "PKK"، واستأنفت تصدير الأسلحة إلى تركيا".