أعلنت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية الاثنين، إبرامها صفقة تصدير مع جهة دولية بقيمة 123.5 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان إنها أبرمت صفقة لتصدير أنظمة دفاعية مع أحد عملائها الدوليين بقيمة 123.5 مليون دولار، بلا مزيد من التفاصيل.

وتأسست "أسيلسان" عام 1975 بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.​​​​​​​

وتُعَدّ "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية وفقاً للمعايير العسكرية.