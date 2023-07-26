أعلن المدير العام لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" تمل كوتيل، الأربعاء، التخطيط لتحليق المقاتلة الوطنية "قآن" (KAAN) بمحرك محلي عام 2028.

والثلاثاء، انطلقت بمدينة إسطنبول الدورة الـ16 من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF"، ويستمر حتى 28 يوليو/تموز الجاري.

وتنظم النسخة الـ16 من المعرض برعاية رئاسة الجمهورية التركية، في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول، بمشاركة 1461 شركة من 55 بلداً.

وفي تصريح للصحفيين في المعرض، قال كوتيل: "خطتنا هي أن تحلق KAAN بمحرك تركي في 2028. ونواصل جهودنا بهذا الصدد".

وأضاف: "بالطبع سنحتاج إلى عام أو عامين للحصول على الشهادة".

ولفت إلى أن المقاتلة تحلق حالياً بمحرك "إف 110 (F110)".

وبشأن المروحية الهجومية الثقيلة "أتاك 2" المطورة من "توساش"، التي أجرت أول تحليق لها نهاية أبريل/نيسان الماضي، قال كوتيل إن الاهتمام بها أكبر بكثير من التوقعات، وخاصة من دول الخليج.

ولفت إلى وجود اهتمام كبير بالمسيّرة "آقسنقر" (Aksungur) وطائرة "حرقوش" الهجومية أيضاً.

واختتم بالقول: "نهدف خلال العام الحالي إلى تجاوز صافي المبيعات ملياري دولار، وبلوغ 10 مليارات دولار خلال 2028".​​​​​​​