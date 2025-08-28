وينظم المهرجان وقف فريق التكنولوجيا التركي "T3"، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتكنولوجيا، والدفاع، وبشراكة إعلامية من وكالة الأناضول. وقال الرئيس أردوغان إنّ "صناعاتنا الدفاعية التي تعد مصدر فخر لبلدنا، تسطر الملاحم في المجالات كافة بكل معنى الكلمة".

وتابع قائلاً: "في الوقت الذي يشيد فيه أصدقاؤنا بنجاحاتنا، ينتاب القلق والذعر أعداءنا وهم يحاولون اللحاق بنا"، مشيراً إلى أن من يريد أن يرى ما يمكن تحقيقه بالإيمان والعزيمة رغم العقبات، فعليه أن ينظر إلى الصناعات الدفاعية التركية.

وشدد الرئيس أردوغان على أن الخطوات التي تتخذها أنقرة في الصناعات الدفاعية تبعث الشجاعة في قلوب المستضعفين، مضيفاً: "من فلسطين إلى سوريا، ومن اليمن إلى الصومال، ومن السودان إلى ليبيا، حيثما وُجد أخ لنا يعاني، فإنه يفخر بإنجازات تركيا".

وشدد على أن “الطريق إلى ما وصلت إليه تركيا في مجال الصناعات الدفاعية لم يكن معبَّداً، بل كان مليئاً بالتحديات”. وقال الرئيس التركي: "في النهاية وصلنا خلال مدة قصيرة جداً إلى مستوى يتابعنا فيه العالم بغبطة".