سياسة
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بحضور مسؤولين عرب وأتراك.. افتتاح معرض "إكسبو" للسياحة العلاجية في إسطنبول
استضافت مدينة إسطنبول الاجتماع الأول لمعرض "إكسبو" للسياحة العلاجية، بحضور نائب وزير السياحة والثقافة ومساعد وزير الصحة المصري وعدد من الشخصيات التركية والعربية.
بحضور مسؤولين عرب وأتراك.. افتتاح معرض "إكسبو" للسياحة العلاجية في إسطنبول
شهدت مدينة إسطنبول افتتاح معرض إكسبو للسياحة العلاجية في نسخته الأولى / صورة: AA
16 أغسطس 2023

شهدت مدينة إسطنبول افتتاح معرض إكسبو للسياحة العلاجية في نسخته الأولى الأربعاء بتنظيم واشراف من جمعية "التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية" (TÜRRAP)، وبدعم من وزارة التجارة.

وشارك في حفل الافتتاح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية" صبوحي عطار، ونائب وزير الثقافة والسياحة سيردار تشام، ومساعد وزير الصحة المصري أحمد حسين السبكي، ورئيس اللجنة الصحة والبيئة في البرلمان الأردني فراس أحمد محمد جودة، والسفير الإماراتي في أنقرة سعيد ثاني الظاهري، وعدد من الشخصيات التركية والعربية.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، دعا عطار إلى تعزيز سبل التعاون بين تركيا والدول العربية، مؤكداً أن قطاع الصحة يلعب دوراً هاماً في تعزيز العلاقات بين الطرفين.

وأشاد عطار بتطور قطاع الصحة في تركيا مضيفاً أنه في: " عام 2021 زار تركيا 770 ألفاً و730 سائحاً بغرض الاستفادة من الخدمات الطبية وفي عام 2022 بلغ عدد الوافدين إلى تركيا للغرض نفسه، مليوناً و258 ألفاً و382 سائحاً".

من جانبه، أشار نائب وزير الصحة المصري أحمد حسين السبكي، إلى عمق العلاقات التاريخية بين تركيا والبلدان العربية، وأكد أن مثل هذه الفاعليات واللقاءات تساهم في تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

وتابع قائلاً: "تركيا تحتل موقعاً مهماً للسياحة والسياحة الطبية، وهي مثال يحتذى به لنا ولجميع دول الشرق الأوسط في هذين المجالين".

وأكد نائب وزير الثقافة والسياحة سيردار تشام على أن أي تطور تشهده تركيا يرتبط ببقية المنطقة، مشيراً إلى أن إسطنبول أصبحت بمثابة الوطن الثاني للجميع.

ولفت نائب الوزير إلى أن تركيا حققت السنة الماضية 43 مليار دولار من قطاع السياحة، فيما يتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 57 مليار دولار هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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