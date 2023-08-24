سياسة
2 دقيقة قراءة
الولايات المتحدة.. أطباء أتراك يبتكرون لقاحاً يمنع تطور سرطان الثدي
توصل أطباء أتراك في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ابتكار لقاح يمكنه منع تطور سرطان الثدي لدى النساء، ويجري اختبار اللقاح حالياً على متطوعين.
الولايات المتحدة.. أطباء أتراك يبتكرون لقاحاً يمنع تطور سرطان الثدي
أطباء أتراك يبتكرون لقاحاً يمنع تطور سرطان الثدي / صورة أرشيفية: AA
24 أغسطس 2023

ابتكر أطباء أتراك في الولايات المتحدة الأمريكية لقاحاً يمنع تطور سرطان الثدي في جسم الإنسان.

ويجري حالياً اختبار اللقاح، في تجربة سريرية، على 10 متطوعين، ستصل إلى 50 متطوعاً في المرحلة التالية، وفقاً لأتيلا سوران، طبيب أورام جراحة الثدي والمشرف على البحث.

وتشهد الأبحاث التي جرت في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ اهتماماً واسعاً في الولايات المتحدة، ووصفتها وسائل الإعلام بأنها "تطور مهم للغاية".

وقال سوران إن سرطان الثدي من بين أنواع السرطان الأكثر شيوعاً بين النساء، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تركيا.

وأضاف البروفيسور التركي: "نعتقد أن هذا اللقاح سيمنع تطور سرطان الثدي في جسم الإنسان".

ثاني أخطر أنواع السرطان

وكشف سوران عن أن سرطان الثدي هو ثاني أخطر أنواع السرطان بعد سرطان الرئة عند النساء.

وأضاف أنه من المتوقع أن تُشخص إصابة نحو 360 ألف امرأة بسرطان الثدي في الولايات المتحدة عام 2023، وأن 16% فقط منهن سيحصلن على تشخيص مبكر.

واستدرك سوران موضحاً أن التجارب السريرية للقاح تسير بوتيرة بطيئة لأن سرطان الثدي لا يشكل خطراً حاداً مثل جائحة "كوفيد-19".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us