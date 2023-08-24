ابتكر أطباء أتراك في الولايات المتحدة الأمريكية لقاحاً يمنع تطور سرطان الثدي في جسم الإنسان.

ويجري حالياً اختبار اللقاح، في تجربة سريرية، على 10 متطوعين، ستصل إلى 50 متطوعاً في المرحلة التالية، وفقاً لأتيلا سوران، طبيب أورام جراحة الثدي والمشرف على البحث.

وتشهد الأبحاث التي جرت في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ اهتماماً واسعاً في الولايات المتحدة، ووصفتها وسائل الإعلام بأنها "تطور مهم للغاية".

وقال سوران إن سرطان الثدي من بين أنواع السرطان الأكثر شيوعاً بين النساء، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تركيا.

وأضاف البروفيسور التركي: "نعتقد أن هذا اللقاح سيمنع تطور سرطان الثدي في جسم الإنسان".

ثاني أخطر أنواع السرطان

وكشف سوران عن أن سرطان الثدي هو ثاني أخطر أنواع السرطان بعد سرطان الرئة عند النساء.

وأضاف أنه من المتوقع أن تُشخص إصابة نحو 360 ألف امرأة بسرطان الثدي في الولايات المتحدة عام 2023، وأن 16% فقط منهن سيحصلن على تشخيص مبكر.

واستدرك سوران موضحاً أن التجارب السريرية للقاح تسير بوتيرة بطيئة لأن سرطان الثدي لا يشكل خطراً حاداً مثل جائحة "كوفيد-19".