سياسة
3 دقيقة قراءة
"خرق أمني مذهل".. شرطة لندن تحقق في اختراق محتمل لبياناتها
قالت شرطة لندن إنها عززت الإجراءات الأمنية، بعد إعلامها باختراق محتمل لنظام تكنولوجيا معلومات الخاص بأحد مورديها. ودعت كل الموظفين والعاملين لديها إلى اليقظة، فيما تتواصل التحقيقات في الأمر.
"خرق أمني مذهل".. شرطة لندن تحقق في اختراق محتمل لبياناتها
شرطة لندن تحث موظفيها على "البقاء يقظين". / صورة: Reuters
27 أغسطس 2023

تحقق شرطة لندن في احتمال حدوث اختراق للبيانات بعد "وصول غير مصرح به إلى نظام تكنولوجيا معلومات خاص بأحد المتعاملين معها".

وقالت أنّ الشركة التي اختُرقت بياناتها تملك أسماء الضباط والموظفين ورتبهم وصورهم ومستويات الرقابة وقيمة الرواتب، لا العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية.

وأضافت أنها اتخذت إجراءات أمنية إضافية.

وكانت قد تحدثت صحيفة بريطانية عن اختراق "قراصنة عبر الإنترنت أنظمة تكنولوجيا معلومات" الشركة التي تفيد تقارير بأنها تطبع بطاقات هوية وتصاريح للموظفين لدى شرطة العاصمة، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة.

وذكرت الصحيفة أيضاً أنه جرى استدعاء الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وسط مخاوف من أن يستخدم الإرهابيون أو العصابات المنظمة البيانات المسروقة.

كما أرسل رؤساء خدمة شرطة العاصمة رسالة إلى موظفيهم، يحثونهم فيها على "البقاء يقظين".

وقالت سكوتلنديارد إن المحققين يعملون حالياً مع الشركة لمعرفة ما إذا كان هناك أي خلل أمني يتعلق ببياناتها.

وأعلن متحدث باسم شرطة لندن أنها لم تتمكن من تحديد تاريخ الاختراق أو عدد الأفراد الذين قد يتأثرون به.

وقال اتحاد شرطة العاصمة، الذي يمثل عناصر الشرطة، إن الانتهاك "سيتسبب بقلق وغضب لدى الزملاء بشكل غير معقول".

وقال نائب رئيس شرطة العاصمة ريك بريور "إننا نشارك هذا الشعور بالغضب.. إنه خرق أمني مذهل لم يكن ينبغي أن يحدث أبداً".

ويأتي ذلك بعد اعتراف دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية خلال الشهر الحالي بأن بيانات شخصية تابعة لجميع العاملين فيها نُشرت عن طريق الخطأ استجابةً للمطالبة بحرية المعلومات.

وتضمنت تفاصيل تعود لنحو 10 آلاف عنصر وموظف في دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية.

ويأتي هذا الخطأ بعد أشهر من رفع مستوى التهديد الإرهابي في المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة إلى "شديد" رداً على محاولة اغتيال جمهوريين منشقين ضابط شرطة كبيراً .

وبعد الكشف عن اختراق دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية، أعلنت شرطة نورفولك وسوفولك في بريطانيا أيضاً أن بيانات شخصية لأكثر من ألف شخص، بينهم ضحايا جرائم، سُربت في رد آخر على مطالبة بحرية المعلومات.

وراجعت شرطة جنوب يوركشاير الأربعاء مكتب مفوض المعلومات بعدما لاحظت "انخفاضاً كبيراً وغير مبرر في البيانات المخزنة على أنظمتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us