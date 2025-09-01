تركيا
أردوغان يؤكد رغبة تركيا في تعزيز التجارة مع الصين بشكل متوازن ومستدام
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، رغبة بلاده في زيادة حجم تبادلاتها التجارية مع الصين بشكل "متوازن ومستدام".
أردوغان يؤكد خلال لقائه مع السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ساي تشي رغبة تركيا في تعزيز التجارة مع الصين بشكل متوازن ومستدام / AA
1 سبتمبر 2025

جاء ذلك خلال لقائه مع السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ساي تشي، على هامش القمة 25 لقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية.

وقال أردوغان في هذا السياق: "نسعى إلى زيادة حجم تجارتنا الذي يقترب من 50 مليار دولار، بشكل متوازن ومستدام".

وتابع: "في اجتماعنا أمس مع الرئيس الصيني، أكدنا له عزمنا على تطوير التعاون بين بلدينا في جميع المجالات".

وأضاف: "كما نعتزم تعزيز هذا التعاون في منصات مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة البريكس. ونتوقع دعمكم المتواصل لتطوير علاقاتنا مع منظمة شنغهاي للتعاون".

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة ألب أرسلان بيرقدار والمالية محمد شيمشك والدفاع يشار غولر والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر والتجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو/ تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب هما: أفغانستان، ومنغوليا.

وتضم المنظمة أيضا 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.


مصدر:TRT Arabi
