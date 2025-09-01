جاء ذلك خلال لقائه مع السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ساي تشي، على هامش القمة 25 لقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية.

وقال أردوغان في هذا السياق: "نسعى إلى زيادة حجم تجارتنا الذي يقترب من 50 مليار دولار، بشكل متوازن ومستدام".

وتابع: "في اجتماعنا أمس مع الرئيس الصيني، أكدنا له عزمنا على تطوير التعاون بين بلدينا في جميع المجالات".

وأضاف: "كما نعتزم تعزيز هذا التعاون في منصات مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة البريكس. ونتوقع دعمكم المتواصل لتطوير علاقاتنا مع منظمة شنغهاي للتعاون".

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة ألب أرسلان بيرقدار والمالية محمد شيمشك والدفاع يشار غولر والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر والتجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.