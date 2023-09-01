سياسة
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وفاة الشاعر كريم العراقي بمستشفى في أبو ظبي عن عمر ناهز 68
توفي الشاعر العراقي الشهير كريم العراقي، فجر الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاماً، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، حسبما ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي، عبر موقع "فيسبوك".
وفاة الشاعر كريم العراقي بمستشفى في أبو ظبي عن عمر ناهز 68
وفاة الشاعر كريم العراقي. صورة من مواقع التواصل الاجتماعي / Others
1 سبتمبر 2023

توفي الشاعر الكبير كريم العراقي، الجمعة، في أحد مستشفيات العاصمة الإماراتية أبو ظبي، عن عمر ناهز 68 عاماً، وسط نعي رسمي وفني واسعين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي، قوله: "أنعى لكم الشاعر كريم العراقي، الذي رحل فجر اليوم في أحد مستشفيات أبو ظبي".

ونعي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الشاعر الراحل، مؤكداً في تغريدة، أنه "أغنى الفن بالكثير من الأعمال المبدعة"، وفق المصدر ذاته.

كما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أيضاً في بيان وفاة الشاعر العراقي "إثر مرض عضال"، موجهاً بـ"استكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمانه إلى العراق".

كان العراقي، رفيق درب المغني العربي الشهير كاظم الساهر، وكتب معظم أغانيه، ونعاه الأخير، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر).

كما قدم عدد كبير من المطربين العرب التعازي في وفاة العراقي، منهم الإماراتية أحلام، واللبناني عاصي الحلاني، وذلك عبر حساباتهم بمنصات التواصل.

وُلد كريم العراقي في 18 فبراير/شباط 1955، بمنطقة الشاكرية كرادة مريم في العاصمة بغداد، وهو شاعر معروف له عشرات المؤلفات والأعمال الأدبية، من بينها الشعر الشعبي والأغنيات والمسرحيات.

كما أنه حاصل على جائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، لـ"أفضل أغنية إنسانية"، وذلك عن قصيدة "تذكر" التي شدا بها الفنان العراقي، كاظم الساهر.

وأُصيب العراقي بمرض السرطان منذ أكثر من عام، وخضع لأكثر من عملية جراحية وتلقى جرعات من العلاج الكيماوي، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

واشتهرت أشعار كريم العراقي بشكل كبير، بسبب تعاونه مع كبار النجوم، مثل كاظم الساهر وأصالة وصابر الرباعي وماجد المهندس وعاصي الحلاني.

ولاقت الأغنيات التي قدمها مع الساهر نجاحاً كبيراً، بشكل خاص، ومن أبرزها "كل ما تكبر تحلى" و"دلع النساء" و"المستبدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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