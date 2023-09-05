تتوقع بريطانيا، قدوم 4.5 مليون سائح بريطاني إلى تركيا بحلول نهاية العام الحالي 2023.

جاء ذلك في تصريحات للسفير البريطاني بأنقرة جيل موريس، الثلاثاء، خلال زيارته ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، ولقائه الوالي إدريس آق بييق.

وأضاف السفير البريطاني أن مواطني بلاده يشكّلون 43-46% من إجمالي السيّاح القادمين إلى موغلا.

وأكد أن 99% من السيّاح البريطانيين يعربون عن امتنانهم حيال زيارة موغلا.

وأفاد بأن إجمالي عدد السيّاح البريطانيين القادمين إلى موغلا، زاد بنسبة 20% هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية تجاوز عائدات السياحة في تركيا 12 مليار دولار، خلال الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغ عدد السياح الأجانب 13 مليوناً و995 ألفاً و495 سائحاً.

وأصبحت تركيا خلال السنوات الأخيرة الوجهة المفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم، بفضل طبيعتها المتنوعة ومعالمها التاريخية ومختلف المرافق والخدمات التي توفرها لزائريها.