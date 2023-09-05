سياسة
2 دقيقة قراءة
بنهاية 2023.. حصيلة السياح البريطانيين في تركيا تصل إلى أكثر من  4 ملايين
توقع السفير البريطاني بأنقرة، قدوم أكثر من 4 ملايين سائح بريطاني إلى تركيا قبل نهاية العام الحالي 2023. فيما أبدى السياح البريطانيون امتنانهم وإعجابهم بزيارة بعض المدن التركية.
بنهاية 2023.. حصيلة السياح البريطانيين في تركيا تصل إلى أكثر من  4 ملايين
السياح البريطانيون يمثلون  43-46% من إجمالي السيّاح القادمين إلى موغلا التركية / صورة: AA
5 سبتمبر 2023

تتوقع بريطانيا، قدوم 4.5 مليون سائح بريطاني إلى تركيا بحلول نهاية العام الحالي 2023.

جاء ذلك في تصريحات للسفير البريطاني بأنقرة جيل موريس، الثلاثاء، خلال زيارته ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، ولقائه الوالي إدريس آق بييق.

وأضاف السفير البريطاني أن مواطني بلاده يشكّلون 43-46% من إجمالي السيّاح القادمين إلى موغلا.

وأكد أن 99% من السيّاح البريطانيين يعربون عن امتنانهم حيال زيارة موغلا.

وأفاد بأن إجمالي عدد السيّاح البريطانيين القادمين إلى موغلا، زاد بنسبة 20% هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية تجاوز عائدات السياحة في تركيا 12 مليار دولار، خلال الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغ عدد السياح الأجانب 13 مليوناً و995 ألفاً و495 سائحاً.

وأصبحت تركيا خلال السنوات الأخيرة الوجهة المفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم، بفضل طبيعتها المتنوعة ومعالمها التاريخية ومختلف المرافق والخدمات التي توفرها لزائريها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us