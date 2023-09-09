أعلنت المملكة المغربية، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن مساء الجمعة، إلى 1305 وفيات، وفق تقديرات غير نهائية.

وذكرت الداخلية المغربية في بيان أنه "في حصيلة محدثة بلغ عدد الضحايا 1305 حالات وفاة و1832 إصابة من بينها 1220 إصابة خطيرة".

وأفادت بأن الوفيات سجلت بتسعة أقاليم، بواقع "694 وفاة بإقليم الحوز (شمال)، و347 بإقليم تارودانت (وسط)، و191 بإقليم شيشاوة (شمال)، و39 بإقليم ورزازات (شمال)، و14 بعمالة (محافظة) مراكش (شمال)، و11 بإقليم أزيلال (شمال)".

كما رُصدت "5 وفيات بعمالة أغادير وإداوتنان (وسط)، و3 بالدار البيضاء الكبرى (شمال)، ووفاة واحدة بإقليم اليوسفية (شمال)، ومثلها بإقليم تنغير (جنوب)"، وفق البيان ذاته.

من جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف، في بيان: "إقامة صلاة الغائب ترحماً على أرواح شهداء الزلزال، وذلك بعد صلاة ظهر يوم غد الأحد بجميع مساجد المملكة".

حداد وطني لثلاثة أيام

وتفاعلاً مع ما يمر به المغرب من كارثة، قرر الملك محمد السادس، إعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام فوق المباني العمومية 3 أيام، وتكليف الحكومة إحداث لجنة وزارية تضع برنامجاً لإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الجمعة.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، السبت، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال البيان، إن العاهل المغربي "ترأس اﻟﺳﺑت، بالقصر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑالعاصمة ﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠ ﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم، اﻟذي وﻗﻊ اﻟﺟﻣﻌﺔ، والذي ﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ".

وأضاف أن الملك محمد السادس قرر خلال الاجتماع، "اﻹﻋﻼن عن حداد وطني لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام الوطنية فوق جميع المباني العمومية".

وتابع أن العاهل المغربي "أﻋطﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته بالإحداث اﻟﻔوري ﻟﻠﺟﻧﺔ وزارﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ مستوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل".

وأشار البيان، إلى "اتخاذ إﺟراءات اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ همت ﺑﺎﻷﺳﺎس بتعزيز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ، وﺗزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب وﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن".

وشملت تعليمات العاهل المغربي، وفق البيان، "اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص الذين يعانون من ظروف صعبة والتكفل الفوري بجميع الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية والاحتياجات الأساسية كافة".

كما شملت الإجراءات، "ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب ﺑﮭدف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎهمات اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ".

ووجه الملك أيضاً بـ"تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية يشمل الأدوية والخيام والأسرة والمواد الغذائية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث".

والجمعة، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن "وفاة 1305 شخصاً وإصابة 1832 آخرين بجروح، بجانب انهيار عدد من المباني"، وفق تقديرات أعلنتها وزارة الداخلية، السبت.

وطال الزلزال عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، وخلّف الكثير من القصص الإنسانية المؤلمة.