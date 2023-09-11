أعلن المغرب، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن بالمملكة، إلى 2862 وفاة، وفق حصيلة غير نهائية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه "في حصيلة محدثة بلغ عدد ضحايا الزلزال 2862 وفاة و2562 جريح".

وقالت إنه "دُفن 2530 شخصاً، بنسبة دفن تصل إلى 94% من مجموع الوفيات".

وأفادت الوزارة، بأن الوفيات سجلت بتسعة أقاليم بواقع "1591 وفاة بإقليم الحوز (شمال)، و809 بإقليم تارودانت (وسط)، و 202 بإقليم شيشاوة (شمال)، و41 بإقليم ورزازات (شمال)، و18 بعمالة (محافظة) مراكش (شمال)، و11 بإقليم أزيلال (شمال)".

كما رُصدت "5 وفيات بعمالة أغادير وإداوتنان (وسط)، و3 بالدار البيضاء الكبرى (شمال)، ووفاة واحدة بإقليم اليوسفية (شمال)، ومثلها بإقليم تنغير (جنوب)"، وفق البيان ذاته.

"دعم أجنبي"

وقالت الوزارة، إن "السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".

ووصل رجال إنقاذ إسبان إلى منطقتين ضربهما الزلزال جنوب مراكش، وهي تلات نيعقوب وأمزميز في إقليم الحوز الجبلي الذي سجل فيه أكثر من نصف الضحايا حتى الآن (1591).

أما في أمزميز، فقد وزعت القوات المسلحة الاثنين مئات الأغطية على مواطنين فقدوا بيوتهم.

وفي قرية تلات نيعقوب، الواقعة في قلب الجبال المحيطة بأمزميز، انتشرت 12 سيارة إسعاف وعشرات من السيارات رباعية الدفع التابعة للجيش والدرك ونحو 100 من رجال الإنقاذ المغاربة.

وعلى مسافة غير بعيدة، يقوم فريق مكوّن من 30 رجل إطفاء إسبانياً وطبيب وممرضة وفنيين بالتنسيق مع السلطات المغربية لبدء أعمال البحث، بينما تحلّق طائرة هليكوبتر في سماء المنطقة.

"أمل"

وقالت رئيسة الفريق الإسباني أنيكا كول "الصعوبة الكبيرة تكمن في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها كما هي الحال لهذا المكان، ويُنقل الجرحى بالطائرة العمودية".

وأضافت "من الصعب القول ما إذا كانت فرص العثور على ناجين تتضاءل لأنه على سبيل المثال، في تركيا (التي ضربها زلزال عنيف للغاية في فبراير/شباط) تمكنا من العثور على امرأة على قيد الحياة بعد ستة أيام ونصف اليوم. دائماً يكون هناك أمل".

وتابعت "من المهم أيضاً العثور على الجثث لأن العائلات يجب أن تعرف".

وعلى بعد 70 كيلومتراً شمالاً، أقام فريق آخر مكون من 48 رجلاً من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية معسكراً عند مدخل بلدة أمزميز الصغيرة منذ مساء الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية أن "السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ".

وأكدت أن هذه الفرق تواصلت مع نظيراتها المغربية لتنسيق جهودها.

وأشارت الوزارة إلى إمكان "اللجوء لعروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة" إذا اقتضت الحاجة، مؤكداً ترحيب المملكة "بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم".

وأعلنت عدة دول استعدادها لتقديم المساعدة للمغرب، وعبرت عن تضامنها معه.

"إعادة إعمار"

ورصد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومقرّه جنيف، مليون فرنك سويسري (1,1 مليون دولار) من صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ للكوارث التابع له لدعم عمل الهلال الأحمر المغربي الميداني.

وتقرّر تعليق الدراسة في 42 دائرة في الأقاليم التي ضربها الزلزال بدءاً من الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة التربية الوطنية الأحد.

وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مؤتمر صحفي بالرباط أن "الحكومة عازمة على تنفيذ أوامر الملك محمد السادس، ويُعمل على اعتماد عرض واضح ومدقق بهذا الخصوص وسيُعلن عنه في الأيام المقبلة".

وأوضح أنه ترأس "اجتماعاً مع اللجنة الوزارية المكلفة وضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال".

وأشار أخنوش إلى أنه في الوقت الراهن، يُعمل على إيجاد حلول لإيواء السكان الذين فقدوا منازلهم.

وأفاد بأنه "تضررت نحو 500 مدرسة بين ابتدائية وثانوية، إضافة إلى مراكز صحية، وطرقات يجب تعبيدها".

وتابع أخنوش: "وزارة الداخلية وجميع المصالح الأخرى تبذل مجهودات كبيرة وتشتغل بقوة خلال هذه الظروف العصيبة، إذ تتركز الجهود على إنقاذ الأشخاص في وضعية صعبة، ودفن الموتى، إلى جانب تقديم المواد الغذائية ووسائل الإيواء".

والجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.​​​​​​​