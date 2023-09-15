سياسة
2 دقيقة قراءة
فيلم شاركت TRT في إنتاجه يفوز بسبع جوائز في مهرجان البندقية السينمائي
فاز الفيلم التركي Green Border الذي شاركت في إنتاجه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT وأخرجته البولندية أنيسكا هولاند، بسبع جوائز، بما في ذلك "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" في الدورة الثمانين لمهرجان البندقية السينمائي.
فيلم شاركت TRT في إنتاجه يفوز بسبع جوائز في مهرجان البندقية السينمائي
يحكي الفيلم قصص اللاجئين على الحدود بين بيلاروس وبولندا / صورة: TRT 2
15 سبتمبر 2023

حصل فيلم Green Border وهو إنتاج مشترك لشبكة TRT التركية وللمخرجة البولندية أنيسكا هولاند، على سبع جوائز، بما في ذلك "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" في الدورة الثمانين لمهرجان البندقية السينمائي، وهو أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

لم يحصل فيلم Green Border على "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" فحسب، بل حصل أيضاً على العديد من الجوائز المهمة الأخرى في المهرجان، بما في ذلك جائزة السينما لليونيسيف وجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز سوريسو ديفرسو فينيسيا، وجائزة أفضل فيلم. في ARCA Cinema Giovani Venice، وجائزة Premio Cinema Sara، وجائزة Green Drop، وجائزة التنوع الثقافي.

يحكي فيلم Green Border "الحدود الخضراء" قصة اللاجئين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

يعد الفيلم، الذي حصل على دعم من الصناديق الأوروبية المرموقة، بما في ذلك Eurimages، نتاج جهد تعاوني بين تركيا وبولندا وفرنسا وجمهورية التشيك وبلجيكا.

كُرّم عمل أنيسكا هولاند الاستثنائي في فيلم "Green Border" سابقاً من خلال جائزة TRT الدولية للإنتاج المشترك في حفل توزيع جوائز Punto 2023 الثاني عشر الذي أقيم في يوليو/تموز الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us