حصل فيلم Green Border وهو إنتاج مشترك لشبكة TRT التركية وللمخرجة البولندية أنيسكا هولاند، على سبع جوائز، بما في ذلك "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" في الدورة الثمانين لمهرجان البندقية السينمائي، وهو أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

لم يحصل فيلم Green Border على "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" فحسب، بل حصل أيضاً على العديد من الجوائز المهمة الأخرى في المهرجان، بما في ذلك جائزة السينما لليونيسيف وجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز سوريسو ديفرسو فينيسيا، وجائزة أفضل فيلم. في ARCA Cinema Giovani Venice، وجائزة Premio Cinema Sara، وجائزة Green Drop، وجائزة التنوع الثقافي.

يحكي فيلم Green Border "الحدود الخضراء" قصة اللاجئين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

يعد الفيلم، الذي حصل على دعم من الصناديق الأوروبية المرموقة، بما في ذلك Eurimages، نتاج جهد تعاوني بين تركيا وبولندا وفرنسا وجمهورية التشيك وبلجيكا.

كُرّم عمل أنيسكا هولاند الاستثنائي في فيلم "Green Border" سابقاً من خلال جائزة TRT الدولية للإنتاج المشترك في حفل توزيع جوائز Punto 2023 الثاني عشر الذي أقيم في يوليو/تموز الماضي.