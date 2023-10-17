سياسة
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"مجزرة وإبادة".. أكثر من 500 شهيد إثر قصف إسرائيل مستشفى المعمداني بغزة
قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في القطاع، وسط تواصل غارات الطائرات الإسرائيلية على المدنيين.
"مجزرة وإبادة".. أكثر من 500 شهيد إثر قصف إسرائيل مستشفى المعمداني بغزة
“صحة غزة“: 500 شهيد إثر قصف إسرائيلي لمستشفى المعمداني / صورة: AA
17 أكتوبر 2023

أعلن متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الثلاثاء، أن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في القطاع.

وقال القدرة في تصريحات خاصة أدلى بها للأناضول، إن "ما يزيد على 500 فلسطيني قُتلوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة".

وحسب مراسل الأناضول، فإن آلاف الفلسطينيين النازحين يوجدون في ساحات ومحيط المستشفى الذي تعرض للقصف.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الطائرات الإسرائيلية "شنت غارة على المستشفى الكائن بحي الزيتون بغزة أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن".

ووفق الوكالة "أظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف".

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "مجزرة المشفى الأهلي وسط قطاع غزة جريمة إبادة جماعية".

وأضافت في بيان: "المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي وسط قطاع غزة جريمة إبادة جماعية تكشف مجدداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان"، على حد قولها.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى "تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري العاجل لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوماً".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال في تصريحات للجزيرة إن ما يزيد على 500 ضحية سقطوا في استهداف الاحتلال مستشفى الأهلي المعمداني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وإن "المجزرة كبيرة"، مؤكداً أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.

من ناحيته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال يرتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي.

من جانبها، أعلنت وكالة الأونروا استشهاد 6 على الأقل في ضربة إسرائيلية لمدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين بقطاع غزة.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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