الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
بزعم "الرفق بالحيوان".. الاحتلال يسرق حمير غزة وفرنسا تمنحها حق اللجوء
في مشهد يعكس الأبعاد المأساوية للحصار والاحتلال في قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نقل جيش الاحتلال مئات الحمير من القطاع إلى داخل إسرائيل بزعم "إنقاذها من صدمات نفسية وجسدية".
بزعم "الرفق بالحيوان".. الاحتلال يسرق حمير غزة وفرنسا تمنحها حق اللجوء
جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرق مئات الحمير من غزة بزعم "إنقاذها" وسط غضب فلسطيني / AFP
25 أغسطس 2025

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن الحمير نُقلت إلى مزرعة تُدعى "لنبدأ من جديد" (Starting Over Sanctuary) تقع في منطقة موشاف حرّوت جنوب تل أبيب، وتديرها جمعية إسرائيلية معنية برعاية الحمير. 

وتعرض الجمعية هذه الحيوانات على أنها ضحايا بحاجة إلى علاج خاص، مع تأكيدها عدم السماح بإعادتها إلى غزة، بل تعمل على ترحيل بعضها إلى ملاجئ في فرنسا وبلجيكا، حيث تتوفر مساحات أوسع للعيش.

ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحمير كانت تمثل وسيلة نقل أساسية للسكان المحليين في ظل الحصار الشديد، حيث كانت تُستخدم لنقل الرمل ومواد البناء، ولاحقاً لنقل الأثاث والأشخاص بعد الحرب الأخيرة. 

وجمع جيش الاحتلال الحمير من المناطق التي اجتاحها بحجة أنها مريضة أو مهملة، وقُدمت العملية إعلامياً على أنها "حملة إنقاذ بيطري"، بينما يراها مراقبون مصادرة قسرية لممتلكات مدنية خلال نزاع مسلح، مما قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

اختيارات المحرر

وفي مايو/أيار 2025، شُحنت أول دفعة من الحمير، والتي تضم 58 حماراً، من مطار بن غوريون في إسرائيل إلى مطار لييج في بلجيكا، ثم نُقلت إلى ملاجئ حيوانية مثل محمية "La Tanière – Zoo Refuge" قرب مدينة شارتر الفرنسية، حيث قُدمت الحمير كرمز للرحمة والتحضر، دون الإشارة إلى أصلها أو حقوق أصحابها الفلسطينيين.

وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن الاحتلال لم يكتف بمصادرة الأراضي والحقوق، بل تعداها إلى مصادرة كل أشكال الحياة، بما في ذلك وسائل النقل البدائية التي يعتمد عليها الفلسطينيون في مواجهة تداعيات الحصار والدمار.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us