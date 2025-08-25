وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن الحمير نُقلت إلى مزرعة تُدعى "لنبدأ من جديد" (Starting Over Sanctuary) تقع في منطقة موشاف حرّوت جنوب تل أبيب، وتديرها جمعية إسرائيلية معنية برعاية الحمير.

وتعرض الجمعية هذه الحيوانات على أنها ضحايا بحاجة إلى علاج خاص، مع تأكيدها عدم السماح بإعادتها إلى غزة، بل تعمل على ترحيل بعضها إلى ملاجئ في فرنسا وبلجيكا، حيث تتوفر مساحات أوسع للعيش.

ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحمير كانت تمثل وسيلة نقل أساسية للسكان المحليين في ظل الحصار الشديد، حيث كانت تُستخدم لنقل الرمل ومواد البناء، ولاحقاً لنقل الأثاث والأشخاص بعد الحرب الأخيرة.

وجمع جيش الاحتلال الحمير من المناطق التي اجتاحها بحجة أنها مريضة أو مهملة، وقُدمت العملية إعلامياً على أنها "حملة إنقاذ بيطري"، بينما يراها مراقبون مصادرة قسرية لممتلكات مدنية خلال نزاع مسلح، مما قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.