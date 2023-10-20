سياسة
2 دقيقة قراءة
سلجوق بيرقدار: مستعدون لتقديم 10 ملايين دولار مساعدات إنسانية لغزة
أكد رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية لصناعات الطائرات المُسيّرة، سلجوق بيرقدار، أن قطاع غزة يشهد حالياً واحدة من أعنف المآسي في تاريخ البشرية، معلناً استعداد شركته لتقديم نحو 10 ملايين دولار مساعدة إنسانية لأهالي القطاع.
سلجوق بيرقدار: مستعدون لتقديم 10 ملايين دولار مساعدات إنسانية لغزة
رئيس مجلس إدارة شركة بايكار التركية يعلن تقديم 10 ملايين دولار لغزة / صورة: AA
20 أكتوبر 2023

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية لصناعات الطائرات المسيّرة، سلجوق بيرقدار، استعداد شركته لمساعدة سكان قطاع غزة بـ280 مليون ليرة (نحو 10 ملايين دولار).

وأكد بيرقدار عبر منصة "إكس" الخميس أن قطاع غزة يشهد حالياً واحدة من أعنف المآسي في تاريخ البشرية، موضحاً أن "إسرائيل تقتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال وترتكب جرائم حرب من خلال قصف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة".

وقال إن "أولئك الذين يدينون بهويتهم للكفاح ضد الإبادة الجماعية، يطالبون اليوم بحقوقهم من خلال اللجوء إلى الإبادة الجماعية".

وطالب بيرقدار المجتمع الدولي بالتحرك لإحلال السلام والعدالة بشكل عاجل، مُبدياً استعداد شركة "بايكار" لتقديم 280 مليون ليرة كمساعدة إنسانية لسكان غزة.

ودعا الإنسانية جمعاء إلى التحرك لوقف المجازر في غزة، معتبراً أن "السكوت عن هذه المجازر يعني المشاركة فيها".

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us