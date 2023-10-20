أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية لصناعات الطائرات المسيّرة، سلجوق بيرقدار، استعداد شركته لمساعدة سكان قطاع غزة بـ280 مليون ليرة (نحو 10 ملايين دولار).

وأكد بيرقدار عبر منصة "إكس" الخميس أن قطاع غزة يشهد حالياً واحدة من أعنف المآسي في تاريخ البشرية، موضحاً أن "إسرائيل تقتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال وترتكب جرائم حرب من خلال قصف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة".

وقال إن "أولئك الذين يدينون بهويتهم للكفاح ضد الإبادة الجماعية، يطالبون اليوم بحقوقهم من خلال اللجوء إلى الإبادة الجماعية".

وطالب بيرقدار المجتمع الدولي بالتحرك لإحلال السلام والعدالة بشكل عاجل، مُبدياً استعداد شركة "بايكار" لتقديم 280 مليون ليرة كمساعدة إنسانية لسكان غزة.

ودعا الإنسانية جمعاء إلى التحرك لوقف المجازر في غزة، معتبراً أن "السكوت عن هذه المجازر يعني المشاركة فيها".

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.