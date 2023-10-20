سياسة
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أردوغان: إسرائيل لا تتصرف كدولة ولكن كتنظيم بتحريض من جهات غير إقليمية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن توسيع الهجمات في غزة لن يجلب سوى المزيد من الألم والموت. ودعا جميع الدول إلى دعم الجهود الرامية لوقف فوري لإطلاق النار.
أردوغان: إسرائيل لا تتصرف كدولة ولكن كتنظيم بتحريض من جهات غير إقليمية
أردوغان: نعمل  على  منع إراقة المزيد من دماء الأبرياء / صورة: AA
20 أكتوبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن إسرائيل تتصرف كمنظمة بتحريض من جهات غير إقليمية، وشدد على ضرورة إنقاذ المنطقة من "الجنون" الذي تشجعه الدول الغربية.

وأكد أردوغان في منشور على حسابه على منصة إكس على أن: "توسيع الهجمات على غزة لن يجلب سوى المزيد من الألم والموت والدموع".

وأضاف: "من الواضح أنه لا يمكن ضمان الأمن بقتل الأطفال والنساء والمدنيين، وبقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس".

وقال: "إسرائيل بدلاً من التراجع عن خطئها، تتصرف كمنظمة بتحريض من جهات غير إقليمية".

وشدد أردوغان على أن "منطقتنا بحاجة إلى أن ننقذها في أسرع وقت ممكن من الجنون الذي تشجعه الدول الغربية والذي تتنافس فيه المؤسسات الإعلامية الغربية لإضفاء الشرعية عليه".

ودعا: "جميع الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم الصادق للمبادرات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار إنساني في غزة في أقرب وقت ممكن".

وتابع قائلاً: "أكرر دعوتنا للإدارة الإسرائيلية بعدم توسيع نطاق هجماتها ضد المدنيين، والتوقف الفوري عن عملياتها التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وجدد التأكيد على موقف بلاده الساعي لمنع إراقة المزيد من دماء الأبرياء ومنع وقوع المزيد من المآسي الإنسانية وحل الصراعات في فلسطين قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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