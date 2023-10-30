في مقابل سلاح المقاطعة الذي لجأ إليه عديد من الشعوب للمنتجات الإسرائيلية دعماً للفلسطينيين، كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن موقع Shein الصيني للبيع بالتجزئة تعرّض مؤخراً لانتقادات إسرائيلية شديدة لعرضه الأعلام الفلسطينية للبيع، فيما أسفر البحث عن العَلَم الإسرائيلي عن رابط معطل.

واكتسب الموقع ذو الأسعار المناسبة شعبية بين المستهلكين الإسرائيليين الذين أعربوا مؤخراً عن غضبهم من بيع العَلَم الفلسطيني وأطلقوا دعوة واسعة النطاق لمقاطعة المنصة.

ودعا مستخدمون إسرائيليون عبر إحدى مجموعات فيسبوك لمقاطعة المنصة الصينية، كما نشر نشطاء صوراً عبر مواقع التواصل قالوا إنها تُظهِر ألوان العلم الفلسطيني (الأخضر والأحمر) على البضائع التي اشتروها من المتجر الإلكتروني للشركة.

وعقب الدعوة للمقاطعة هذه حذفت Shein العَلَم الفلسطيني من متجرها.

وفي نفس السياق كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن الشركة الصينية ألغت التوصيل المجاني للإسرائيليين.

كما وجّهت المنصة رسالة إلى المؤثرين الإسرائيليين المتعاقدة معهم تقول فيها: "بسبب بعض التعديلات أجّلنا تاريخ نشر الحملة الإعلانية. يرجى الامتناع عن النشر حول المنصة".

وأغضبت إجراءات الشركة الصينية الإسرائيليين، مما دفعهم إلى تدشين حملة مقاطعة واسعة للشركة، كما سجّل بعضهم مقاطع فيديو للحظة حذف التطبيق من هواتفهم.