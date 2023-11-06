سياسة
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بينها الأناضول.. تأسيس اتحاد وكالات أنباء الدول التركية في إسطنبول
شهدت إسطنبول، الاثنين، تأسيس اتحاد وكالات الأنباء التركية (ATNA)​​​​​​​ بمشاركة وكالات من دول العالم التركي، بينها الأناضول التي وقّع رئيسها ومديرها العام سرداد قره غوز وثيقة تأسيسها.
بينها الأناضول.. تأسيس اتحاد وكالات أنباء الدول التركية في إسطنبول
تأسيس اتحاد لوكالات أنباء الدول التركية في إسطنبول. / صورة: AA
6 نوفمبر 2023

تأسس اتحاد لوكالات الأنباء التركية (ATNA) الاثنين في إسطنبول بمشاركة وكالات دول العالم التركي، وبينها الأناضول.

وجرى تأسيس الاتحاد خلال برنامج القمة الإعلامية لوكالات الأنباء التركية: الوحدة والرؤية المستقبلية في الإعلام، المنظم من قِبل وكالة الأناضول في إسطنبول.

ووقّع وثيقة تأسيس الاتحاد المدير العام للأناضول رئيس مجلس الإدارة سردار قره غوز، ومديرو وكالات من أذربيجان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان.

وإضافة إلى مدير عام الأناضول قره غوز وقّع الوثيقة رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية (AZERTAC) وقار علييف، ومدير عام وكالة الأنباء القرغيزية الوطنية (Kabar) ميدربيك شيرميتالييف، ورئيس مجلس إدارة Qazcontent الكازاخية بكزات جوسوبوف، ومدير عام وكالة الأنباء الأوزبكية الوطنية (UzA) عبد السعيد كوتشيموف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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