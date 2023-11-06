تأسس اتحاد لوكالات الأنباء التركية (ATNA) الاثنين في إسطنبول بمشاركة وكالات دول العالم التركي، وبينها الأناضول.

وجرى تأسيس الاتحاد خلال برنامج القمة الإعلامية لوكالات الأنباء التركية: الوحدة والرؤية المستقبلية في الإعلام، المنظم من قِبل وكالة الأناضول في إسطنبول.

ووقّع وثيقة تأسيس الاتحاد المدير العام للأناضول رئيس مجلس الإدارة سردار قره غوز، ومديرو وكالات من أذربيجان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان.

وإضافة إلى مدير عام الأناضول قره غوز وقّع الوثيقة رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية (AZERTAC) وقار علييف، ومدير عام وكالة الأنباء القرغيزية الوطنية (Kabar) ميدربيك شيرميتالييف، ورئيس مجلس إدارة Qazcontent الكازاخية بكزات جوسوبوف، ومدير عام وكالة الأنباء الأوزبكية الوطنية (UzA) عبد السعيد كوتشيموف.