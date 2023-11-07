الكونغرس الأمريكي هو مؤسسة سياسية ذات أهمية كبيرة في النظام الحكومي للولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر الكونغرس الأمريكي أحد أقدم وأهم البرلمانات في العالم، وهو الذراع التشريعية للحكومة الفيدرالية الأمريكية.

يمتلك الكونغرس صلاحيات واختصاصات واسعة تشمل صياغة وإقرار القوانين والميزانية الوطنية والرقابة على السلطة التنفيذية، وتعكس هذه السلطات الفصل الواضح بين السلطات في النظام الأمريكي، إذ يقوم الكونغرس بالتوازي مع الرئيس بإدارة شؤون البلاد.

في هذا المقال، سنتناول تاريخ وتنظيم الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى دوره وصلاحياته في الحكومة الفيدرالية، وكذلك سنتحدث عن مكوناته ورواتب أعضائه.

ما الكونغرس الأمريكي؟

الكونغرس هو اجتماع رسمي يضم ممثلين من دول مختلفة أو كيانات دولية مستقلة، بالإضافة إلى منظمات أخرى مثل نقابات العمال أو مجموعات متنوعة، هذا المصطلح اشتُق من الكونغرس الأمريكي بهدف تأكيد استقلالية وحكم كل ولاية ككيان ذاتي.

بعد ذلك انتشر استخدام هذا المصطلح في عديد من البلدان الأخرى، وفي قواعد قومية أحادية في الأمريكتين للإشارة إلى هيئاتها التشريعية الخاصة، وعلى مر الزمن، أظهرت العلاقات داخل الكونغرس توترات ونقاشات في أي دولة، ويمكن الاستشهاد بمثال واضح على ذلك في السنوات الأخيرة من الصراع بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس مجلس النواب السابق جون بوينر.

الكونغرس الأمريكي (Congress) هو السلطة الأولى في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية، ويُعتبر الهيئة التشريعية الرئيسية في البلاد، يتألف من مجلسين، هما:

1. مجلس الشيوخ الأمريكي (United States Senate).

2. مجلس النواب الأمريكي (United States House of Representatives).

نشأة الكونغرس الأمريكي:

الكونغرس القاري كان يُعتبر الهيئة الحكومية المؤقتة للمستعمرات الأمريكية في فترة تحكّم الاستعمار البريطاني، إذ تعامل مع القوانين القسرية التي فرضتها الحكومة البريطانية على المستعمرات، ومن بين هذه القوانين كان قانون السكر لعام 1764م، بدأت لجان الكونغرس القاري في مناقشة كيفية التعاون لمواجهة هذا الاستعمار.

في 1774م، أصدرت الحكومة البريطانية عدة قوانين قسرية، بما في ذلك إغلاق ميناء بوسطن وفرض الحكم العسكري على ماساتشوستس، واعتبر الكونغرس القاري هذه القوانين غير مقبولة، وبالتالي اجتمع مندوبو المستعمرات (باستثناء جورجيا) في فيلادلفيا في سبتمبر 1774م لعقد أول مؤتمر قاري، في هذا المؤتمر اعتُمد إعلان الحقوق والمظالم وأُعلِن رفض الضرائب وإصرارهم على حقوقهم في الحرية والملكية والمحاكمة بواسطة محلفين.

بسبب القوانين القسرية البريطانية، بدأت أعمال عنف بين القوات البريطانية والمستعمرين الأمريكيين في ماساتشوستس، واستجابة لهذا الوضع أعلن الكونغرس القاري نفسه حكومة مؤقتة لقيادة الحرب الثورية ضد الاستعمار البريطاني بقيادة جورج واشنطن. ونتج عن هذا الصراع إعلان استقلال المستعمرات الأمريكية عن بريطانيا، المعروف بإعلان الاستقلال الذي وُقِّع في عام 1776م، واستمرت المستعمرات في كسب استقلالها فعليّاً في السنوات التالية.

بعد ذلك، صاغ الكونغرس القاري مواد الكونفيدرالية باعتبارها نظاماً حكوميّاً مؤقتاً للولايات المتحدة، ومع اعتماد الدستور الجديد في عام 1789م انتُخب الكونغرس الأمريكي بموجب هذا الدستور، وضمت المادة الأولى منه صلاحيات الكونغرس الأمريكي وتكوينه من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

عدد أعضاء الكونغرس الأمريكي:

الكونغرس الأمريكي هو هيئة تشريعية تتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ الذي يتكون من 100 عضو، إذ يُمثل كل ولاية في الولايات المتحدة سيناتوران، ومجلس النواب الذي يتألف من 435 عضواً، ويجري انتخاب أعضاء مجلس النواب من مناطق انتخابية، وعلى الأقل يجب وجود مقعد واحد لكل ولاية في المجلس.

ممّ يتكون الكونغرس الأمريكي؟

يتكون الكونغرس الأمريكي من:

مجلس الشيوخ الأمريكي:

يعتبر المجلس الأعلى في الكونغرس الأمريكي، إذ يُعد مركزاً للتشاور والمناقشة والتداول، يتألف من 100 عضو أو سيناتور، ويُمثل كل ولاية في الولايات المتحدة اثنان منهم، يتولى كل عضو في المجلس ولاية لمدة ست سنوات دون قيود على عدد فترات الخدمة، ويُقسَّم أعضاء المجلس حسب الغرض الانتخابي.

نائب الرئيس الأمريكي يكون رئيس مجلس الشيوخ ويصوّت فقط في حالة حدوث تعادل في الأصوات، بجانب دوره الرئيسي في تشريع القوانين، يتقاسم مجلس الشيوخ مسؤوليات كبيرة مع مجلس النواب، يشمل ذلك تأكيد التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا والمحكمات الفدرالية والمناصب التنفيذية، بالإضافة إلى موافقته على المعاهدات الدولية التي جرى التفاوض بشأنها بواسطة الرئيس.

مجلس الشيوخ يلعب أيضاً دوراً هامّاً في إجراءات عزل الرئيس وأعضاء المحكمة العليا ويحاكمهم في حالة توجيه اتهام لهم.

مجلس النواب الأمريكي:

مجلس النواب الأمريكي يُعد مجلس الشعب في الكونغرس الأمريكي، ويتألف من 435 نائباً يُمثلون الولايات المتحدة الأمريكية ويُوزَّعون حسب عدد السكان في كل ولاية، وتوجد خمس مناطق وممتلكات أمريكية تمثَّل أيضاً في المجلس ولكن ليس لديها حق التصويت.

يُنتخب النواب لمدة عامين دون قيود على عدد المرات التي يمكنهم فيها الخدمة، وتُجرى الانتخابات لجميع النواب في نفس الوقت، كل نائب يُنتخب من منطقة جغرافية معينة ضمن الولاية التي يمثلها، وشغور المقاعد يمكن ملؤه فقط من خلال الانتخابات الخاصة أو الانتخابات العامة.

مجلس النواب ينتخب رئيساً للمجلس ويكون مسؤولاً عنه، ويمتلك المجلس سلطة تقديم اتهامات لعزل الرئيس وقضاة المحكمة العليا، ويتولى جمع مشاريع القوانين لزيادة الواردات، وفي حالة عدم تحقيق أي مرشح للرئاسة أكثرية في هيئة الناخبين ينتخب المجلس رئيس الجمهورية.

أهم أعمال الكونغرس الأمريكي:

الكونغرس الأمريكي يؤدي عديداً من الأعمال والمسؤوليات الهامة في النظام السياسي الأمريكي، ومن أبرز أعماله ومسؤولياته:

سنّ القوانين: الكونغرس هو الجهة المسؤولة عن صياغة وسنّ القوانين في الولايات المتحدة، والمتعلقة بمجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الاقتصاد والأمن القومي والصحة والتعليم وغيرها.

الموازنة والضرائب: الكونغرس يعد ويقترح ميزانية الحكومة الفيدرالية ويتخذ القرارات المتعلقة بالإنفاق الحكومي وجبايات الضرائب.

المراقبة على الرئيس: الكونغرس يمارس دوراً هامّاً في مراقبة وفحص أعمال الرئيس والفرع التنفيذي للحكومة، ويمكن للكونغرس إجراء تحقيقات ومحاكمات عزل ضد الرئيس في حالة انتهاكه القوانين أو الدستور.

الموافقة على التعيينات: الكونغرس يشترك في عملية تعيين كبار الموظفين الحكوميين والقضاة، بما في ذلك تأكيد تعيينات القضاء العليا.

الشؤون الخارجية: الكونغرس يمكن أن يؤثر بشكل كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال الموافقة على المعاهدات الدولية وتقديم التمويل للعمليات الخارجية.

تعديل الدستور: الكونغرس له سلطة تعديل الدستور الأمريكي بإجماع كبير.

التشريع المحلي: الكونغرس يمكن أن يتدخل في الشؤون المحلية للولايات عندما يكون لديه اهتمام وطني مشترك، ويمكنه تقديم التمويل والتوجيه في مجموعة متنوعة من القضايا.

رواتب أعضاء الكونغرس الأمريكي:

من عام 2017م، بلغ الراتب الأساسي السنوي لجميع أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة 174 ألف دولار، بالإضافة إلى بعض المزايا، ومنذ عام 2009م لم تشهد هذه الرواتب أي زيادة، مقارنة برواتب القطاع الخاص، فإن رواتب أعضاء الكونغرس تكون أقل من رواتب عديد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين من المستوى المتوسط.

أعضاء الرتبة والملف:

في عام 2017م، كان راتب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ العاديين 174.000 دولار سنويّاً، يحق للأعضاء أن يقرروا رفض زيادة الأجور إذا رغبوا في ذلك، يدير مكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة نظاماً معقداً لحساب الرواتب، وتؤثر معدلات الأجور لأعضاء الكونغرس أيضاً في رواتب القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الحكومة الفيدرالية.

خلال مؤتمر الدستور، اقترح بنجامين فرانكلين عدم دفع أي تعويضات للمسؤولين الحكوميين المنتخبين لخدمتهم، ومع ذلك قرر آخرون من خبراء الدستور خلاف ذلك وأقرّوا أهمية دفع الرواتب لأعضاء الكونغرس.

منذ عام 1789م حتى عام 1855م، كان أعضاء الكونغرس يتلقون فقط بدلاً يوميّاً قيمته 6.00 دولار في أثناء فترات الجلسات الرسمية، باستثناء فترة قصيرة من ديسمبر 1815م إلى مارس 1817م حين جرت مكافأتهم بمبلغ سنوي قدره 1500 دولار، ومن ثم بدأ الأعضاء في الكونغرس يتلقون راتباً سنويّاً في عام 1855م بمبلغ 3000 دولار سنويّاً.

رواتب الأعضاء القياديين في الكونغرس الأمريكي:

قادة مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس الأمريكي يحصلون على رواتب أعلى من أعضاء الكونغرس العاديين:

رئيس مجلس النواب يتلقى 223500 دولار.

زعماء الأغلبية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب يحصلون على 400400 دولار.

زعماء الأقلية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب أيضاً يحصلون على 400400 دولار.

تلك الأرقام تعبر عن الأجور السنوية لهؤلاء المسؤولين ويمكن أن تتغير في المستقبل وفقاً للسياسات والتعديلات القانونية، وحسب إحصائيات عام 2018م.

نسبة النساء في الكونغرس الأمريكي:

نسبة تمثيل النساء في الكونغرس الأمريكي قد شهدت تطوراً على مر السنوات، حتى عام 2020م، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة النساء في الكونغرس الأمريكي كانت وفق الآتي:

في مجلس الشيوخ: نسبة النساء نحو 25٪ من إجمالي 100 سيناتور.

في مجلس النواب: نسبة النساء نحو 27٪ من إجمالي 435 نائباً.

الأعضاء العرب والمسلمون في الكونغرس الأمريكي:

بدأت هجرة العرب إلى الولايات المتحدة بكثرة في الفترات الماضية، إذ حققت الأجيال الحالية نجاحاً كبيراً في مجموعة متنوعة من المجالات، نظرًا إلى التركيز على المجال السياسي، يُلاحظ وجود أشخاص من أصول عربية داخل الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك يوجد معتنقون للإسلام داخل الكونغرس الأمريكي وعددهم يبلغ عضوين حتى عام 2021م، وهما:

النائب المسلم أندريه كارسون: عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي منذ عام 2008م، يمتلك خلفية سياسية غنية في عائلته، جدّته جوليا كارسون كانت عضواَ في الكونغرس باعتبارها نائبة عن الحزب الديمقراطي، إلى جانب ذلك اعتنق الإسلام في صغره. يُعرف بمواقفه المعارضة للغزو الأمريكي في العراق، ومع ذلك يظل داعياً مستمراً للعمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان، الذي يعتبره التهديد الرئيسي للأمن الوطني الأمريكي.

النائب المسلم كيث إليسون: أول نائب مسلم يدخل الكونغرس في عام 2007م، وُلِد لعائلة تاريخية في مجال حقوق الإنسان، يمثل عضوية البرلمان عن حزب "العمال الديمقراطيون في مينيسوتا" واعتنق الإسلام عندما كان في سنّ 19، يُعرف بمواقفه المتحضرة والمساندة للحريات الفردية، ويعارض بشدة جميع أشكال الوصاية الأمنية والتطرف الديني.