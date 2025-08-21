شرع عمّال البناء والمتطوعون الشباب في إزالة الركام من المنازل المثقوبة بالرصاص، ورفع الأشجار الساقطة، وإصلاح خطوط الكهرباء المعطلة، ضمن حملة لإعادة الحياة تدريجياً إلى المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء.

وقال المتطوع مصطفى عوض لوكالة الصحافة الفرنسية: "نحن نعمل على إعادة بناء بنية الدولة التحتية".

العاصمة، التي كانت تحتضن نحو تسعة ملايين نسمة، لم تعد سوى مشهد متعرج من مبانٍ منهارة وأحياء خاوية. أعمدة الكهرباء مائلة أو محطمة في الشوارع، والسيارات المحترقة والمتروكة وقد ذابت إطاراتها في الإسفلت باتت جزءاً من المشهد اليومي.

الخطر ما زال حاضراً داخل المباني الملطخة بالسواد، إذ تعمل السلطات ببطء على إزالة عشرات الآلاف من القنابل غير المنفجرة التي خلّفها القتال. وحذرت الأمم المتحدة هذا الشهر من أن الخرطوم "ملوثة بشكل كبير بالذخائر غير المنفجرة"، مشيرة إلى اكتشاف ألغام أرضية في عدة مناطق بالعاصمة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الحرب في السودان أودت بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في نزوح 13 مليون شخص، لتدفع البلاد إلى مواجهة أسوأ أزمة جوع وتشريد في العالم.

وعود حكومية بالتعافي

حتى مارس/آذار الماضي، حين نجح الجيش السوداني في إخراج قوات الدعم السريع من العاصمة، ظلت الخرطوم ساحة قتال مفتوحة.

وخلال انسحابها، جردت قوات الدعم السريع البنية التحتية بالكامل، إذ نُهبت المعدات الطبية ومضخات المياه وحتى أسلاك النحاس.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية لوكا ريندا: "عادةً، في مناطق الحرب ترى دماراً كبيراً... لكن نادراً ما نشهد ما حدث في الخرطوم".

وأضاف: "جرت إزالة جميع الكابلات من المنازل، وتدمير الأنابيب بشكل كامل"، في إشارة إلى نهب منهجي شمل كل شيء من المعدات الصغيرة إلى التجهيزات الكبرى.

اليوم، تبقى أنظمة الكهرباء والمياه من أبرز التحديات. وأوضح محمد البشير، رئيس قسم الكهرباء بشرق الخرطوم، أن العاصمة تعرضت لـ"أضرار هائلة" في محطات التحويل الرئيسية، لافتاً إلى أن "بعض المحطات دُمّرت بالكامل" بعدما استهدفتها قوات الدعم السريع بشكل متعمد عبر تدمير زيوت المحولات وكابلات النحاس.