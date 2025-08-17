وأوضحت السلطات أن ولاية خيبر بختونخوا سجّلت العدد الأكبر من الضحايا بواقع 328 حالة وفاة، فيما جرى تسجيل 12 وفاة في إقليم غلغت بلتستان، و11 في منطقة آزاد كشمير.

وأضافت أن الفيضانات تسببت في أضرار واسعة للمنازل والمحال التجارية والبنية التحتية، خصوصاً في مناطق بونر، وسوات، ومانسيهرا، وباجور، وباتاغرام، مشيرة إلى إعلان عدد من هذه المناطق في خيبر بختونخوا "مناطق كوارث".