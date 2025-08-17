كوارث طبيعية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 351 قتيلاً وتضرر ما لا يقل عن 3817
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المستمرة في المناطق الشمالية من باكستان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 351 قتيلاً، وفق ما أفادت به قناة جيو نيوز المحلية، الأحد، نقلاً عن السلطات الرسمية.
ضحايا فياضات باكستان / Reuters
17 أغسطس 2025

وأوضحت السلطات أن ولاية خيبر بختونخوا سجّلت العدد الأكبر من الضحايا بواقع 328 حالة وفاة، فيما جرى تسجيل 12 وفاة في إقليم غلغت بلتستان، و11 في منطقة آزاد كشمير.

وأضافت أن الفيضانات تسببت في أضرار واسعة للمنازل والمحال التجارية والبنية التحتية، خصوصاً في مناطق بونر، وسوات، ومانسيهرا، وباجور، وباتاغرام، مشيرة إلى إعلان عدد من هذه المناطق في خيبر بختونخوا "مناطق كوارث".

كما أعربت السلطات عن مخاوف من ارتفاع عدد الوَفَيَات خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار الظروف الجوية القاسية، مؤكدة تضرر ما لا يقل عن 3817 شخصاً حتى الآن جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية من البلاد حتى 21 أغسطس/آب الجاري، ما يفاقم المخاطر الإنسانية والمادية في المناطق المتضررة.

