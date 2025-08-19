وجاء الإعلان عقب استقباله زيلينسكي وعدداً من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، حيث تركزت المباحثات على الضمانات الأمنية التي تشترطها كييف في أي اتفاق سلام.

وكان اللقاء في واشنطن قد أعقب قمة سابقة جمعت ترمب وبوتين في ولاية ألاسكا. وعلى هامش الاجتماعات الأمريكية-الأوروبية، أجرى ترمب اتصالاً هاتفياً مع بوتين أبدى خلاله الأخير استعداده للقاء زيلينسكي، ما يمهّد لأول لقاء مباشر بين الرئيسين الروسي والأوكراني منذ اندلاع الحرب.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، يسعى ترمب (79 عاماً) لدفع جهود الوساطة من أجل إنهاء النزاع الذي يُعد الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشال" ليل الاثنين قائلاً: "الجميع سعداء للغاية باحتمال التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا". وأضاف أنه بعد اجتماعات البيت الأبيض اتصل ببوتين وبدأ الترتيبات لعقد اجتماع بينه وبين زيلينسكي في مكان سيُحدد لاحقاً، على أن يتبع اللقاء اجتماع ثلاثي يضم القادة الثلاثة.

وحسب مصدر مطلع على المحادثات تحدث مع وكالة فرانس برس، فقد أكد بوتين لترمب استعداده لحضور القمة. كما صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي شارك في اجتماعات البيت الأبيض، أن ترمب وبوتين اتفقا على عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني خلال الأسبوعين المقبلين.

قمة ثلاثية

بعد اجتماعات واشنطن، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب التي أودت بعشرات الآلاف من الروس والأوكرانيين.

وقال للصحفيين: "نحن مستعدون لعقد لقاء ثنائي مع بوتين، وبعد ذلك نتوقع قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

في المقابل، أكد الكرملين انفتاحه على فكرة "رفع مستوى" المحادثات مع كييف.

ونقلت وكالة تاس عن يوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، أن بوتين وترمب أعربا خلال اتصالهما الهاتفي الاثنين عن دعمهما مواصلة المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، وأنه جرى بحث إمكانية رفع مستوى ممثلي الجانبين في المرحلة المقبلة.

ورغم أن الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لم تحقق اختراقاً ملموساً، فإن قمة ترمب بوتين الأخيرة شكّلت دفعاً إضافياً باتجاه مفاوضات أوسع.

فالقمة لم تسفر عن اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها عززت فكرة التوجه نحو سلام شامل، خصوصاً بعدما تحدث ترمب عن ضمانات أمنية لأوكرانيا مستوحاة من آليات حلف شمال الأطلسي.

وعقب لقائه بوتين، كثّف ترمب اتصالاته مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين. وكان الرئيس الأوكراني قد وصل إلى البيت الأبيض الاثنين برفقة قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية والأمين العام للناتو.