قالت جماعة "الحوثي" اليمنية، في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، الأحد، إنها "استولت على سفينة إسرائيلية" في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين إن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمر"، وأوضح أنه "كان من نتائج هذه العملية الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني".

وأكد المتحدث "استمرارهم في العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني حتى وقف العدوان على غزة"، مشيراً إلى أن "الكيان الصهيوني" يهدد أمن المنطقة.

وقال إنه "على المجتمع الدولي وقف عدوانه، ونحن لن نهدد إلا سفناً إسرائيلية"، وأضاف: "كل السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أهداف مشروعة".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن جماعة الحوثي اليمنية احتجزت سفينة شحن جنوب البحر الأحمر، بينما كانت مبحرة من تركيا إلى الهند، ووصف الواقعة بأنها "حادث خطير للغاية على المستوى العالمي".

وأفاد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن السفينة، التي لم يذكر اسمها، ليست مملوكة لإسرائيليين وليس من بين طاقمها إسرائيليون، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات الإسرائيلية قالت إن السفينة المحتجزة في البحر الأحمر مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وأدان بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفه بـ"الهجوم الإيراني على سفينة دولية". وقال البيان إن "إسرائيل تتوقع تصعيداً لعدوانية طهران".

وأضاف البيان: "رصد فعل إرهابي إيراني جديد يعتبر تصعيداً كبيراً ضد مواطني العالم الحُر، واختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".

كما أشار البيان إلى أن "الحوثيين في اليمن اختطفوا سفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية"، نافياً أن يكون على متنها "إسرائيليون". وأوضح: "يوجد على متن السفينة 25 فرداً يحملون جنسيات مختلفة، منهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توعدت جماعة الحوثي اليمنية، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، نصرةً لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة، داعيةً الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان عبر حسابه بمنصة إكس، إن "القوات المسلحة اليمنية (الحوثيين) ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، التي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها إلى شركات إسرائيلية".

ودعا سريع جميع الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".

‏وأضاف أن هذا يأتي "انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية، ونظراً لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية".

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة الحوثي للمرة الأولى استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، ثم أعلنت لاحقاً هجمات مماثلة.

وسبق أن أعلنت البحرية الأمريكية في 19 أكتوبر/تشرين الأول اعتراض عدة صواريخ في البحر الأحمر بعد أن أُطلقت من اليمن، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناسبات عدة اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة هاجمت مدناً جنوب فلسطين.