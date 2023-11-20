يستهل وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم الاثنين، جولة زيارات رسمية لدول بمجلس الأمن لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 45 يوماً.

يرأس الجولة وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ويشارك فيها وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، ومصر سامح شكري، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والأردن أيمن الصفدي وفلسطين رياض المالكي وإندونيسيا ريتنو مارسودي، ونيجيريا يوسف مايتاما توجار.

كما يشارك في الجولة الأمين العامّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وأورد بيان لوزارة الخارجية السعودية على منصة "إكس" أن الجولة تشمل زيارات رسمية لعدد من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وتأتي "إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023".

ووفق البيان "يأتي هذا التحرك باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلامٍ دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".

كما تهدف الجولة حسب البيان إلى "اتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر".

وتهدف الجولة أيضا إلى "اتخاذ الإجراءات كافةً وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبه من انتهاكات سافرة وجرائم في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك"، وفق البيان.

ولليوم 45 على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.