سياسة
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في اليوم العالمي للطفل.. عقيلة أردوغان: أطفال غزة الشهداء ليسوا مجرد أرقام
كتبت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منشوراً بمواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، عبّرت فيه عن حزنها على ما يحدث للأطفال الفلسطينيين في غزة جراء القصف الإسرائيلي، داعية إلى وقف إطلاق النار فوراً.
في اليوم العالمي للطفل.. عقيلة أردوغان: أطفال غزة الشهداء ليسوا مجرد أرقام
أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستخدم لغة الأرقام للفت انتباه العالم إلى الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل / صورة: AA
20 نوفمبر 2023

استخدمت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لغة الأرقام للفت انتباه العالم إلى الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت سيدة تركيا الأولى، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين: "0، 1، 3، 5، 6، 8، 9... هذه ليست مجرد أرقام، إنها بعض أعمار آلاف الأطفال الذين سُلب منهم حقهم الأساسي، وهو الحق في الحياة، في غزة التي تتعرض للقصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضافت: "تأخرنا عن الأطفال الذين يواسون إخوانهم بكلمات: لا تخافوا سنموت قريباً، هذا العار كبير وثقيل لدرجة أنه يشمل البشرية جمعاء".

وشددت قائلة: "اليوم هو أحلك يوم، إنه 20 نوفمبر/تشرين الثاني، اليوم العالمي لحقوق الطفل، ومن غير المعروف ما إذا كان الأطفال الفلسطينيون سيرون المستقبل".

وتابعت: "بينما ينفد الوقت بالنسبة إلى الأطفال الأبرياء الذين لا يزالون على قيد الحياة في غزة، خصوصاً اليوم، دعونا نهتف بصوت أعلى معاً، وقف إطلاق النار فوراً".

وختمت بالقول: "أتمنى أن نخلف وراءنا عالماً يستحق كل طفل العيش فيه".

ومنذ عام 1990، يحتفي العالم بيوم الطفل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني كل عام، بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل (1959) واتفاقية حقوق الطفل (1989).

ومنذ 45 يوماً يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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