سياسة
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فلسطين.. 880 طفلاً اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع 2023
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 880 طفلاً، 145 منهم اعتُقلوا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فلسطين.. 880 طفلاً اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع 2023
السجون الإسرائيلية - أرشيفية / صورة: AA
20 نوفمبر 2023

قال نادي الأسير الفلسطيني الاثنين إن الجيش الإسرائيلي نفذ 880 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين منذ بداية العام الجاري.

جاء ذلك في بيان صدر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف النادي أن العام الجاري شهد زيادة في الاعتقالات وبشكل غير مسبوق بحق الأطفال الفلسطينيين، وتحديداً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووثق النادي أكثر من 880 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال (الرقم يشمل من ظلوا معتقلين ومن أُفرج عنهم لاحقاً)، بينهم 145 طفلاً معتقلاً سُجّلوا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده.

وذكر البيان أن عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ أكثر من 200 طفل يقبعون في سجون عوفر، ومجدو، والدامون، بينهم 26 طفلاً رهن الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني دون توجيه لائحة اتهام، ويُجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

ومنذ عام 1990، يحتفي العالم بيوم الطفل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل (1959) واتفاقية حقوق الطفل (1989).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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