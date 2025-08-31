جاء ذلك في كلمة مصورة للحوثي بعد يوم من إعلان الجماعة مقتل رئيس حكومتها (غير المعترف بها دولياً) أحمد الرهوي وعدد من وزرائه في قصف إسرائيلي استهدف صنعاء يوم الخميس.

وقال الحوثي إن الهجوم الإسرائيلي استهدف "ورشة لحكومة التغيير والبناء"، وأسفر عن مقتل وزراء وعاملين في الحكومة، موضحاً أن جميع الضحايا كانوا من الوزراء المدنيين، فيما نجا وزيرا الدفاع والداخلية.

وأضاف أن "المسار العسكري ضد العدو الإسرائيلي سواء بالصواريخ والطائرات المسيّرة أو بالحظر البحري مسار مستمرّ وثابت وتصاعدي"، مؤكداً أن الجماعة ماضية في نصرة الشعب الفلسطيني "في كل المجالات بكل ما تستطيع".

من جهته قال رئيس هيئة الأركان العامة للجماعة محمد الغماري في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة"، إن "الجريمة الإسرائيلية النكراء لن تثنينا عن موقفنا الثابت والمساند لأشقائنا في غزة وفلسطين"، مضيفاً أن "رد قواتنا المسلحة سيكون قاسياً ومؤلماً وبخيارات استراتيجية فاعلة ومؤثرة".