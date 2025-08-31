وأضافت القناة في بيان لها: "إننا ننعى الزميلة الصحفية إسلام عابد، وبذلك نكون قد قدّمنا 23 شهيداً وشهيدة من خيرة زملائنا أبطال الحقيقة".

وتابعت: "نؤكد مواصلتنا لرسالتنا الإعلامية المقاوِمة بكل عزيمة وإصرار، ولن تفلح آلة القتل الصهيونية في إخماد صوتنا، الذي هو صوت الشعب الفلسطيني".

في سياق ذلك أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة إلى 247، بعد استشهاد الصحفية إسلام عابد.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 247 منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة".

وأدان "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال (إسرائيل) للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج"، ودعا الاتحادات الصحفية العربية والدولية إلى إدانة "هذه الجرائم الممنهجة بحق صحفيي وإعلاميي غزة".