وأضافت القناة في بيان لها: "إننا ننعى الزميلة الصحفية إسلام عابد، وبذلك نكون قد قدّمنا 23 شهيداً وشهيدة من خيرة زملائنا أبطال الحقيقة".
وتابعت: "نؤكد مواصلتنا لرسالتنا الإعلامية المقاوِمة بكل عزيمة وإصرار، ولن تفلح آلة القتل الصهيونية في إخماد صوتنا، الذي هو صوت الشعب الفلسطيني".
في سياق ذلك أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة إلى 247، بعد استشهاد الصحفية إسلام عابد.
وقال المكتب الحكومي في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 247 منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة".
وأدان "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال (إسرائيل) للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج"، ودعا الاتحادات الصحفية العربية والدولية إلى إدانة "هذه الجرائم الممنهجة بحق صحفيي وإعلاميي غزة".
بدورها اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استهداف إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين بما في ذلك الزميلة عابد "وصمة عار تلاحق قتلة الحقيقة، وجريمة حرب مكتملة الأركان تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات بحق الصحفيين".
وحمّلت النقابة في بيان، "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الزميلة إسلام عابد، وجميع الزملاء الإعلاميين الذين ارتقوا خلال تأديتهم رسالتهم المهنية".
كما دعت المنظمات الحقوقية والإعلامية كافة حول العالم إلى "تحرك عاجل وفاعل من أجل محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحقّ الصحافة الفلسطينية".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفاً و459 شهيداً و160 ألفاً و256 مصاباً من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 339 شخصاً بينهم 124 حتى الأحد.