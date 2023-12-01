وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إلى "مدينة إكسبو دبي" بالإمارات العربية المتحدة حيث تُعقد القمة العالمية للعمل المناخي في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

ولدى وصول أردوغان إلى موقع انعقاد القمة كان في استقباله كل من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان والأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وعقب التقاط الصور الجماعية حضر القادة برنامج الافتتاح، ومن المتوقع أن يعقد الرئيس التركي اجتماعات ثنائية مع رؤساء دول وحكومات بعض البلدان.

وأمس الخميس وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية يشارك خلالها في القمة العالمية للعمل المناخي في دبي ضمن مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كان في استقبال الرئيس أردوغان لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي، منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرافق الرئيس التركي عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا البيئة والتحضر وتغير المناخ محمد أوزهاسكي، والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وعاكف تشاغاطاي قليتش كبير مستشاري الرئيس.

ويناقش الزعماء بالقمة قضايا مختلفة مثل الطاقة والغذاء والصحة والمشكلات البيئية، وفي مقدمتها سياسات مكافحة تغير المناخ.