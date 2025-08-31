وقال زيلينسكي في كلمة له إنه بحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي سيلتقي بوتين خلال القمة، سُبل الدفع نحو وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، مؤكداً أن وقف إطلاق النار يظل شرطاً أساسياً لبدء مفاوضات سلام.
وأضاف أن مفاوضه روستم أومييروف أجرى جولات في تركيا والإمارات والسعودية وقطر، وجميعها أبدت استعدادها لاستضافة اجتماع ثنائي، إلى جانب سويسرا.
كما أشار زيلينسكي إلى اجتماعات مرتقبة في أوروبا الأسبوع المقبل لتعزيز "رد قوي" على موسكو، في وقت يستعدّ فيه الاتحاد الأوروبي لإقرار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ورغم ما وصفه بـ"الإشارات المثبطة" من جانب موسكو، جدد زيلينسكي استعداده للقاء بوتين، فيما تؤكد روسيا أنها تسعى إلى "سلام دائم" دون التخلي عن السلاح مسبقاً.
ومن المقرر أن يحضر بوتين القمة قبل المشاركة في عرض عسكري بالعاصمة بكين يوم الأربعاء المقبل.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.