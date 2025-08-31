وقال زيلينسكي في كلمة له إنه بحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي سيلتقي بوتين خلال القمة، سُبل الدفع نحو وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، مؤكداً أن وقف إطلاق النار يظل شرطاً أساسياً لبدء مفاوضات سلام.

وأضاف أن مفاوضه روستم أومييروف أجرى جولات في تركيا والإمارات والسعودية وقطر، وجميعها أبدت استعدادها لاستضافة اجتماع ثنائي، إلى جانب سويسرا.

كما أشار زيلينسكي إلى اجتماعات مرتقبة في أوروبا الأسبوع المقبل لتعزيز "رد قوي" على موسكو، في وقت يستعدّ فيه الاتحاد الأوروبي لإقرار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.