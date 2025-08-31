سياسة
1 دقيقة قراءة
زيلينسكي يدعو للضغط على بوتين قُبيل مشاركته في قمة منظمة شنغهاي بالصين
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على موسكو قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين.
زيلينسكي يدعو للضغط على بوتين قُبيل مشاركته في قمة منظمة شنغهاي بالصين
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي / Reuters
31 أغسطس 2025

وقال زيلينسكي في كلمة له إنه بحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي سيلتقي بوتين خلال القمة، سُبل الدفع نحو وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، مؤكداً أن وقف إطلاق النار يظل شرطاً أساسياً لبدء مفاوضات سلام.

وأضاف أن مفاوضه روستم أومييروف أجرى جولات في تركيا والإمارات والسعودية وقطر، وجميعها أبدت استعدادها لاستضافة اجتماع ثنائي، إلى جانب سويسرا.

كما أشار زيلينسكي إلى اجتماعات مرتقبة في أوروبا الأسبوع المقبل لتعزيز "رد قوي" على موسكو، في وقت يستعدّ فيه الاتحاد الأوروبي لإقرار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

اختيارات المحرر

ورغم ما وصفه بـ"الإشارات المثبطة" من جانب موسكو، جدد زيلينسكي استعداده للقاء بوتين، فيما تؤكد روسيا أنها تسعى إلى "سلام دائم" دون التخلي عن السلاح مسبقاً.

ومن المقرر أن يحضر بوتين القمة قبل المشاركة في عرض عسكري بالعاصمة بكين يوم الأربعاء المقبل.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us