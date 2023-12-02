سياسة
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في غارة إسرائيلية على غزة.. استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية سفيان تايه
استشهد العالم الفلسطيني البارز ورئيس الجامعة الإسلامية بغزة سفيان تايه، وعدد من أفراد عائلته، السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الفلوجة في جباليا شمال القطاع، ويعتبر الشهيد ضمن أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم لعام 2021.
في غارة إسرائيلية على غزة.. استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية سفيان تايه
استشهاد العالم الفلسطيني البارز ورئيس الجامعة الإسلامية بغزة سفيان تايه في قصف إسرائيلي / وسائل تواصل اجتماعي / Others
2 ديسمبر 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، السبت، استشهاد العالم الفلسطيني البارز ورئيس الجامعة الإسلامية بغزة سفيان تايه وأسرته، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الفلوجة في جباليا شمال القطاع.

وخلال مسيرته المهنية، شغل تايه العديد من المناصب، أبرزها رئيس الجامعة الإسلامية بغزة، وجرى تصنيفه ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم في عام 2021.

ويحمل درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية. وحاز جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان.

تلقى تايه تعليمه في مدارس وكالة الأونروا بمخيم جباليا، وحصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من الجامعة الإسلامية بغزة عام 1994، ليبدأ في العام نفسه العمل في الجامعة، التي أصبح فيما بعد رئيساً لها.

ويحمل تايه درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية، وحاصل على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان، ويعتبر ضمن أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم بناءً على دراسة أجرتها دار النشر العالمية Elsevier وجامعة Stanford في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما عُين خلال عام 2023 حاملاً لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في فلسطين.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الجمعة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، التي جرى التوصل إليها بوساطة قطرية-مصري في أثناء عدوان متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 15207 فلسطينيين، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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