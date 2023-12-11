أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، تنفيذ إسرائيل هجوماً بالصواريخ على أهداف في محيط العاصمة دمشق مساء الأحد.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه: "في نحو الساعة 23:05 (20:05ت.غ) من مساء اليوم (أمس الأحد) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته "سانا".

وتنفذ إسرائيل من حين إلى آخَر، هجمات وقصفاً على أهداف في سوريا رداً على ما تقول إنه هجمات ضدها انطلاقاً من الأراضي السورية، وتتهم جماعات موالية لإيران بالوقوف وراءها.