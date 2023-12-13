هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، كل أبناء الطائفة اليهودية في تركيا بمناسبة عيد "حانوكا" (الأنوار).

وقال أردوغان وفي رسالة نشرها بهذه المناسبة: "اليوم، مع تزايد التعصب تجاه المعتقدات والهويات المختلفة في مختلف أنحاء العالم، فإننا نولي أهمية كبيرة لحماية قيمنا هذه من خلال الوقوف ضد جميع أنواع التمييز".

وأكد الرئيس التركي أن مفهوم التسامح الذي يرفض أنواع التمييز كافة على أساس اللغة والمعتقد والعرق، يعد من أثمن الموروثات التي خلفها التاريخ والحضارة العريقة.

وشدّد على استمرار حرية جميع المواطنين في تركيا في ممارسة معتقداتهم تحت ضمانة الدولة اليوم وغداً، كما كانت بالأمس.

وأضاف: "أهنئ مواطنينا اليهود، الذين هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، بعيد حانوكا وأتمنى لهم الرفاهية".

ويحتفل اليهود بعيد "حانوكا" لمدة 8 أيام بدءاً من 25 من شهر "كيسليف" حسب التقويم العبري، ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني والأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون أول، ويمتنع فيه اليهود عن الحداد والتعبير عن الحزن.