سياسة
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وفاة أمير الكويت وإعلان ولي العهد مشعل الأحمد الصباح أميراً للبلاد
أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً، بعد نحو أسبوعَين من دخوله المستشفى إثر وعكة صحية طارئة.
وفاة أمير الكويت وإعلان ولي العهد مشعل الأحمد الصباح أميراً للبلاد
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاماً / صورة: AP
16 ديسمبر 2023

أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد عن 86 عاماً، بعد أيام من أزمة صحية.

وقال الديوان الأميري في بيان أُذيع عبر التلفزيون الرسمي الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

وأعلنت الكويت، السبت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميراً للبلاد خلفاً للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفقاً لما ذكره التليفزيون الرسمي.

وقالت وكالة كونا الرسمية إن مجلس الوزراء ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الصباح أميراً للكويت خلفاً لأخيه غير الشقيق أمير البلاد الراحل.

كما أعلنت حكومة الكويت الحداد على وفاة أمير البلاد لـ40 يوماً، وقررت إغلاق الدوائر الرسمية ثلاثة أيام، وفق بيان لها.

ودخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، بسبب وعكة صحية طارئة.

وتولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في الكويت بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2020، خلفاً لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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