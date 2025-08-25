وعبّرت تركيا والولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وبريطانيا والأمم المتحدة وإسبانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، عن استنكارهم ورفضهم الشديد لاستهداف الصحفيين والمدنيين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المتعطشة للدماء تواصل هجماتها الوحشية على قطاع غزة لتدمير كل ما يمتّ إلى الإنسانية بصلة".

وأضاف في كلمة عقب اجتماع الحكومة الاثنين، أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين في الهجوم الوحشي على "مستشفى ناصر" اليوم، منوهاً بأن حكومته قيّمَت الخطوات الإضافية التي ستتخذها في الفترة المقبلة في سبيل وقف المجازر في غزة، وتقديم مزيد من المساعدات للفلسطينيين المضطهدين.

من جانبه لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أنه "لم يكُن على علم باستهداف إسرائيل صحفيين ومسعفين فلسطينيين بقطاع غزة”، وأنه "غير سعيد" بهذا الخبر.

وتابع ترمب الذي تدعم بلاده الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023: "لست سعيداً بهذا، كما أنني لا أريد أن أراه، يجب أن ننهي هذا الكابوس".

وفي سياق متصل، أكّد مدير عامّ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تكرار الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة يزيد صعوبة حصول المدنيين على الرعاية الصحية المحدودة.

وقال غيبريسوس عبر منصة إكس: "بينما يموت الناس جوعاً في غزة، فإن محدودية وصولهم إلى الخدمات الصحية تزداد صعوبة مع تكرار الهجمات".

من جهته أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن استيائه وذهوله من الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في قطاع غزة.

وأكد لامي في منشور على منصة إكس، ضرورة حماية المدنيين والكوادر الطبية والصحفيين، مضيفاً: "أشعر بالذهول جراء الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة، يجب حماية المدنيين وعاملي الرعاية الصحية والصحفيين".

من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين وصحفيين فلسطينيين بقصف استهدف مستشفى ناصر جنوبيّ قطاع غزة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، إن غوتيريش يُدين بشدة القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر، منوّهاً بأن هذه الوفيات المروعة الأخيرة تُبرِز المخاطر الجسيمة التي يواجهها العاملون في مجال الرعاية الصحية والصحفيون في أثناء أداء واجباتهم ذات الأهمية الحيوية في خضم الصراع.