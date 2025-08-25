جاء ذلك رداً على سؤال صحفي خلال فاعلية في البيت الأبيض حول قصف إسرائيل مستشفى ناصر وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد 20 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين، إذ قال ترمب: "متى حدث هذا؟ لم أكن أعلم"، وأضاف: "لست سعيداً بهذا، ولا أريد أن أراه، ويجب أن نضع حداً لهذا الكابوس"، دون أن يقدم تقييماً لأداء إسرائيل، حليفة بلاده.

وأوضح ترمب أنه كان وراء تحرير عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في صفقة تبادل سابقة، مؤكداً أن الوضع في غزة "سيئ للغاية".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الاثنين، ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 246، عقب مقتل 6 صحفيين اليوم، منهم 5 في هجوم مستشفى ناصر.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة خلّفت 62 ألفاً و744 شهيداً، و158 ألفاً و259 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلاً، حتى يوم الاثنين.

في شأن آخر، قال ترمب، الاثنين، إنه لم يناقش بعدُ تفاصيل الضمانات الأمنية المزمع تقديمها لأوكرانيا لإنهاء الحرب مع روسيا، مشيراً إلى أن أوروبا ستتولى تقديم ضمانات كبيرة، وستدعمها واشنطن.

وأكد في تصريح صحفي بالبيت الأبيض رغبته في إنهاء الحرب "في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مع وجود قضايا مهمة لم تُحسَم بعد.