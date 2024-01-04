أعربت تركيا الخميس عن قلقها إزاء مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي في أديس أبابا، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي.

وقال كتشالي في بيان عبر منصة إكس: "ننظر بقلق إلى مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في أديس أبابا في 1 يناير/كانون الأول العام الحالي، دون علم وموافقة الحكومة الصومالية".

وأشار إلى أن أنقرة تؤكد من جديد التزامها وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

وأضاف: "نتمنى حل الخلافات بين الصومال وأرض الصومال من خلال المفاوضات المباشرة بين الصوماليين، ونكرر دعمنا للمبادرات في هذا الصدد".

وجرى توقيع مذكرة تفاهم الاثنين بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس "أرض الصومال" موسى بيحي، ينص على موافقة الأخيرة على تأجير أكثر من 12 ميلاً من الوصول البحري في ميناء بربرة لمدة 50 عاماً، للبحرية الإثيوبية.

وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسمياً بأرض الصومال دولة مستقلة، وهي خطوة قال بيحي إنها ستشكل "سابقة كباعتبارها أول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا".

كذلك، ستحصل أرض الصومال أيضاً على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.

ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها "باطلة ولاغية" وطلبت من الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية، كما استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.

وأرض الصومال، أو "صومالي لاند" لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كياناً مستقلاً عن الصومال إدارياً وسياسياً وأمنياً.