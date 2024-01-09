سياسة
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بالصور.. توغ التركية تطلق طرازها الجديد من السيارات الكهربائية "T10F"
أطلقت شركة السيارات الكهربائية التركية Togg طرازها الجديد من سيارات السيدان، مساء الثلاثاء، ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا CES 2024 في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.
بالصور.. توغ التركية تطلق طرازها الجديد من السيارات الكهربائية "T10F"
توغ التركية تطلق طرازها الجديد من السيارات الكهربائية "T10F" / صورة: AA
9 يناير 2024

أطلقت شركة السيارات الكهربائية التركية Togg طرازها الجديد من سيارات السيدان، مساء الثلاثاء، ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا CES 2024 في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

الطراز الجديد يحمل اسم "T10F"، حسبما كشفت الشركة التركية على حسابها في منصة إكس.

وكانت شركة السيارات المشتركة التركية المحدودة توغ (Togg) قد قدمت أول نموذج أولي للسيارة الكهربائية في تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفي عام 2022، بدأت الشركة مرحلة الإنتاج الضخم لطرازها الأول T10X، وبدأت في تسليمه للعملاء في العام الماضي.

وتهدف الشركة إلى إنتاج مليون سيارة في خمسة نماذج مختلفة بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تطلق سيارة Togg الكهربائية، التي أصبحت رمزاً للتقدم التكنولوجي العالي في البلاد، نماذج جديدة خلال الفترة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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