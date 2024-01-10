يجذب الطراز الجديد لسيارة توغ التركية الكهربائية "T10F" التي عرضتها الشركة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، الانتباه بتصميمه وكونه إحدى أطول السيارات الكهربائية في تركيا، فضلاً عن ميزاته مثل استخدامه مصدراً للطاقة وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتيح سهولة القيادة.

وعرضت الشركة سيارتها الجديدة، الثلاثاء، خلال معرض "سي إي إس" السنوي الذي فتح أبوابه في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية، وهو أكبر معرض تكنولوجي في العالم.

والطراز الجديد للسيارة من فئة "سيدان"، وهي كهربائية بنسبة 100%.

وللسيارة الجديدة عدة ميزات من ضمنها: اسم الطراز "T10F"

من المواضيع التي أثارت الفضول كيفية إنتاج اسم السيارة الجديدة.

وبالنظر إلى نظام تسمية الطراز الجديد، فإن الحرف "T" يمثل الحرف الأول من اسم تركيا وتوغ، ويشير الرقم "10" إلى السيارة من فئة "C"، أي إنها سيارة متوسطة الحجم وتُستخدم للركاب.

والحرف "F" مستوحى من الحرف الأول لكلمة "Fastback" التي تشير إلى شكل جسم أو هيكل السيارة (سقف مُنحنٍ حتى المؤخرة).

توجه عالمي نحو نماذج "فاست باك" في السيارات

ويحمل هيكل فاست باك، الذي يعتبر أحد التصميمات الحازمة والمستقبلية في صناعة السيارات، ما يشبه هياكل سيارات السيدان والهاتشباك. فسيارات فاست باك التي تحتوي في الغالب على خطوط سيدان، لها منحدر واحد من السقف إلى المصد الخلفي.

وتُضفي المصابيح الأمامية المرتبطة بشكل ديناميكي بالخطوط الجانبية، مظهراً رياضيّاً على مقدمة السيارة.

ويتميز الجزء الأمامي من طراز "T10F" بأضواء نهارية مميزة من طراز "boomerang" مع مؤشرات انعطاف طويلة ونحيلة مدمجة في لوحة القيادة الرياضية.

وتتجه شركات إنتاج السيارات، خصوصاً في سياراتها الكهربائية، إلى تصميمات "فاست باك" بدلاً من تصاميم "SUV" (سيارات الدفع الرباعي).

وكذلك توجد في الطراز الجديد لسيارة توغ مرايا على شكل كاميرا، وذلك عكس المرايا الموجودة في السيارات الكلاسيكية.

المنصة التي ستُنتج فيها "T10F"

سيُنتج طراز "T10F" في منصة "C" الموجودة داخل منشأة غمليك بولاية بورصة، التي يجري فيها أيضاً إنتاج الطراز الآخر لسيارة توغ وهي "T10X".

سبب عرض الطراز الجديد "T10F" في معرض "سي إي إس"

انطلاقاً من شعار "أكثر من مجرد سيارة"، تُعرّف سيارة توغ التركية نفسها بأنها علامة تجارية للتنقل.

وتفضل شركة توغ، التي تطلق على منتجاتها اسم "أجهزة ذكية" بدلاً من "سيارات"، الظهور في معارض التكنولوجيا بدلاً من معارض السيارات الكلاسيكية.

عام الذي طرح "T10F" للبيع في تركيا

سيكون طراز "T10F" متاحاً للبيع في تركيا اعتباراً من مارس أو أبريل 2025، كما ستُجرى الاختبارات التجريبية للسيارة هذا العام، فيما سيجري الإنتاج التجريبي نهاية العام الجاري.

وستُطرح السيارة الجديدة في السوق بثلاث تقنيات مختلفة وميزتين، الأولى بمحرك خلفي ذي نطاق قياسي، والثانية بمحرك خلفي طويل المدى والتقنية الثالثة بمحرك مزدوج.

وتبلغ قوة المحرك 217 حصاناً، أما البطارية فستكون بنسختين، بالنسبة للمحركين الخلفيين، الأولى بمدى 350 كيلومتراً والثانية بمدى 600 كيلومتر، وبالنسبة للمحرك المزدوج سيكون مدى البطارية 530 كيلومتراً.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية، إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية، وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.