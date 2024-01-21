سياسة
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الصحفي معتز عزايزة من غزة يفوز بجائزة التواصل.. وألطون: مدينون لك بالامتنان
فاز الصحفي الفلسطيني من غزة معتز عزايزة بجائزة التواصل لهذا العام خلال حفل توزيع جوائز TRT World Citizen Awards. وهنّأ فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عزايزة بحصوله على الجائزة، آملاً بانتهاء الوضع اللا إنساني الحالي في غزة.
الصحفي معتز عزايزة من غزة يفوز بجائزة التواصل.. وألطون: مدينون لك بالامتنان
الصحفي الفلسطيني من غزة معتز عزايزة يفوز بجائزة التواصل لهذا العام خلال حفل TRT World Citizen / TRT World
21 يناير 2024

حصل الصحفي الفلسطيني من قطاع غزة معتز عزايزة على جائزة التواصل لهذا العام خلال حفل توزيع جوائز TRT World Citizen Awards، الذي أُقيم في إسطنبول السبت.

وقال عزايزة في منشور نشره على حسابه في منصة إكس: "يشرفني أن أحصل على جائزة التواصل لهذا العام"، مشيراً إلى أنه يشعر بخيبة أمل "لأنني لم أتمكن من الحضور بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يحدّ من حريتنا في الحركة".

وأضاف في منشوره: "لا يزال يتعيّن عليَّ القلق بشأن حياتي ورفاهيتي في ظل الإبادة الجماعية المستمرة".

وأشار عزايزة إلى أنه لم يتمكن حتى من مشاهدة الحفل عبر الإنترنت بشكل صحيح "بسبب حصار الإنترنت الذي تركنا بدون اتصالات لمدة أسبوع الآن".

في سياق ذلك، هنّأ رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الصحفي معتز عزايزة بحصوله على جائزة التواصل لهذا العام.

وعلّق ألطون في منشور على حسابه في إكس على فوز عزايزة بالجائزة بالقول: "نحن مدينون لك بالامتنان لتفانيك في مهنتك وحق العالم في معرفة الإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف: "لولا حضوركم ومساعيكم الاستثنائية في ظل ظروف قاسية، لا سيّما تلك التي راح ضحيتها 119 صحافياً قُتلوا في غزة من أجل حق الإنسانية في المعرفة، لكان العالم أقل وعياً بما يحدث، ولما تحركت الجماهير، ولكانت المعاناة أكبر بكثير".

وعبّر ألطون في ختام منشوره عن أمله بانتهاء الوضع اللا إنساني الحالي في غزة في أقرب وقت ممكن، "مما يسمح لكل سكان غزة، بمن فيهم أنت (معتز عزايزة)، بإيجاد السلام مع أسرهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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