وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ونوقشت الاتفاقية الدولية المتضمنة موافقة تركيا على عضوية مملكة السويد في الحلف أمام البرلمان بعد موافقة اللجنة الخارجية للبرلمان على البروتوكول الشهر الماضي.

وبعد موافقة البرلمان، يُتوقع أن تذهب الاتفاقية للمصادقة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وتدخل حيز التنفيذ مع نشرها في الجريدة الرسمية.

وسيتعين على السويد للانضمام إلى الناتو انتظار موافقة أخرى من البرلمان المجري، وهو الذي سيفتح لها الأبواب للدخول إلى حلف شمال الأطلسي.