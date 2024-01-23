سياسة
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البرلمان التركي يوافق على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو
وافقت أغلبية أعضاء البرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بعد مناقشة الاتفاقية الدولية المتضمنة موافقة تركيا على عضوية مملكة السويد في الحلف أمام البرلمان.
البرلمان التركي يوافق على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو
البرلمان التركي يوافق على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو / صورة: AA
23 يناير 2024

وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ونوقشت الاتفاقية الدولية المتضمنة موافقة تركيا على عضوية مملكة السويد في الحلف أمام البرلمان بعد موافقة اللجنة الخارجية للبرلمان على البروتوكول الشهر الماضي.

وبعد موافقة البرلمان، يُتوقع أن تذهب الاتفاقية للمصادقة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وتدخل حيز التنفيذ مع نشرها في الجريدة الرسمية.

وسيتعين على السويد للانضمام إلى الناتو انتظار موافقة أخرى من البرلمان المجري، وهو الذي سيفتح لها الأبواب للدخول إلى حلف شمال الأطلسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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