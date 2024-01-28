شهد عديد من المدن الألمانية السبت، مظاهرات عارمة شارك فيها مئات الآلاف للاحتجاج على العنصرية في البلاد وعلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وتجمع نحو 100 ألف متظاهر في مدينة دوسلدورف تحت شعار: "لن نبقى صامتين أمام حزب البديل من أجل ألمانيا"، معربين عن رفضهم العنصرية وكراهية الأجانب والتطرف في البلاد.

وحمل المتظاهرون في أيديهم لافتات كتبت عليها عبارات تستنكر العنصرية، مرددين هتافات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا.

وفي مدينة آخن الحدودية مع هولندا وبلجيكا، شارك عديد من السياسيين في مظاهرة خرجت بالمدينة للاحتجاج على العنصرية.

أما في مدينة كيل شمالي البلاد، فذكرت الشرطة مشاركة 11 ألفاً و500 شخص في مظاهرة شهدتها المدينة للاحتجاج على العنصرية.

فيما حذّر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من "حزب البديل"، في معرض حضوره مظاهرة شارك فيها نحو 25 ألف شخص بمدينة أوسنابروك.

وشدّد بيستوريوس على أن "حزب البديل من أجل ألمانيا يريد تغيير المنظومة في البلاد"، وأضاف: "وما هذا إلا رغبة منهم في العودة إلى الأوقات المظلمة من الجنون العنصري والتمييز وعدم المساواة والظلم"، في إشارة إلى الفترة التي شهدتها بلاده من أحداث بقيادة الحزب النازي قبيل الحرب العالمية الثانية.

في السياق، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن ترحيبه بالمظاهرات المناهضة لليمين المتطرف في بلاده.

وأوضح في معرض خطابه الأسبوعي عبر الفيديو أن ملايين المواطنين الألمان يخرجون إلى الشوارع، وشدد أن "ما يجعل الديمقراطية قوية هو تضامن الديمقراطيين بين أنفسهم".

ووفق الأرقام الصادرة عن الشرطة الألمانية، شارك أكثر من 900 ألف شخص في مظاهرات مناهضة لليمين المتطرف في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.

ويطالب عديد من الساسة والناخبين في ألمانيا حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للأجانب والمسلمين.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الحالي، تداولت شبكة "كوريكتيف" للتحقيقات الصحفية، تسريباً عن اجتماع سري لحزب البديل من أجل ألمانيا، يتضمن "خطة لترحيل ملايين المهاجرين من ألمانيا".

وإثر هذه التسريبات، دعت نقابات ومنظمات غير حكومية على وجه الخصوص الشعب الألماني إلى التظاهر ضد اليمين المتطرف.

ووفق استطلاع لشركة فورزا للأبحاث أجرته بين 12 و18 ديسمبر/كانون الأول 2023 مع 2501 شخص، يحظى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي على 31% من تأييد الشعب الألماني.

فيما يحظى حزب البديل من أجل ألمانيا بتأييد 23%، والحزب الديمقراطي الاجتماعي بـ14%، وحزب الخضر بـ13%، والحزب الديمقراطي الحر بـ5%، والحزب اليساري بـ3%.

ويمثل 78 نائباً حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان الفدرالي.