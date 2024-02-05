قال رئيس مجموعة الأناضول "Anadolu" القابضة التركية، والمالكة لحقوق شركة "كوكا كولا تركيا"، تونجاي أوزيلهان، إنهم بصدد تغيير اسم الشركة بسبب الخسائر الكبيرة التي مُنوا بها إثر حملات المقاطعة التي تلت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر أوزيلهان في تصريحات، الأحد، أن الشركة بصدد تعديل اسم علامتها التجارية عبر إضافة حرف "A"، وذلك لتجنب الخلط بين منتجات الشركة التركية ونظيراتها الأجنبية.

وأضاف أن الخطوة جاءت لتجنب المقاطعة الواسعة التي طالت منتجات الشركة عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على أن "شركة كوكا كولا في تركيا هي شركة تركية، بدءاً من المستثمرين فيها وصولاً إلى مديريها".

وتابع: "نأسف لكوننا جزءاً من هذه الأجندة بناءً على معلومات كاذبة"، موضحاً أن "جميع ما في الشركة، بما في ذلك المواد الخام ومواد التوريد، يجري توفيرها من تركيا".

وبين احتجاجات ودعم مادي ومعنوي يواصل الأتراك التعبير عن تضامنهم مع غزة، في ظل ما يتعرض له القطاع من حرب خلّفت آلاف الشهداء والجرحى.

ومنذ الشهر الأول للحرب على غزة، دخلت مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة لإسرائيل، ضمن أدوات الأتراك في التعبير عن وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين.

وتستهدف مقاطعة الأتراك عديداً من الشركات والمطاعم والعلامات التجارية التي أعلنت صراحةً وقوفها إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.

وخلّفت الحرب على غزة، حتى الأحد، 27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.