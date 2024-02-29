سياسة
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أوّل امرأة عربية متحدثة رسمية باسم الناتو.. مَن فرح دخل الله؟
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، تعيين فرح دخل الله، البريطانية من أصول لبنانية، متحدثةً رسمية باسم الحلف.
أوّل امرأة عربية متحدثة رسمية باسم الناتو.. مَن فرح دخل الله؟
متحدثة الناتو فرح دخل الله / Others
29 فبراير 2024

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" تعيين البريطانية-اللبنانية، فرح دخل الله، أول سيدة من أصول عربية متحدثةً رسمية باسمه، ابتداءً من 1 مارس/آذار القادم.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للناتو: "أتطلع إلى الترحيب بفرح دخل الله بصفتها المتحدث الرسمي المقبل لحلف شمال الأطلسي".

وأضاف البيان: "في عالم أكثر خطورة، أصبح التواصل الواضح وفي الوقت المناسب والمشاركة مع وسائل الإعلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وتابع: "تنضم السيدة دخل الله إلى حلف شمال الأطلسي وهي تتمتع بخبرة واسعة النطاق من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الأمم المتحدة وحكومة المملكة المتحدة وشركة أسترازينيكا، بالإضافة إلى عديد من المؤسسات الإعلامية. وقد خلفت أوانا لونجيسكو التي شغلت منصب المتحدث الرسمي في الفترة من 2010 إلى 2023".

ورحّبت دخل الله بالقرار، وقالت في منشور على منصة إكس: "إنه لَشرف وامتياز أن يجري تعييني المتحدث الرسمي باسم الناتو، لقيادة الصحافة والإعلام للحلف خلال هذه الفترة الحرجة".

مَن المتحدثة الجديدة للناتو؟

وتنحدر دخل الله (40 عاماً) من عائلة لبنانية وتحمل الجنسية البريطانية.

تحصلت عام 2004، على شهادة جامعية في الفنون السمعية والبصرية من جامعة القديس يوسف ببيروت. ونالت لاحقاً درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج، وماجستير في الإعلام والاتصالات من كلية لندن للاقتصاد.

وشغلت بين عامي 2014 و2016، منصب المتحدثة العربية باسم الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة.

كما عملت مديرة للاتصالات في منظمة الصحة العالمية بين عامَي 2017 و2021.

وفي عامي 2022 و2023، عملت دخل الله مديرة للعلاقات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط ‏وإفريقيا في شركة أسترازينيكا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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