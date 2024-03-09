سياسة
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أول فائز بالمنصب مرتين.. انتخاب آصف علي زرداري رئيساً لباكستان
انتخب النواب الباكستانيون، السبت، آصف علي زرداري، الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني (يسار وسط) ليصبح الرئيس الرابع عشر للدولة الواقعة جنوبي آسيا، وهو أول سياسي في البلاد يُنتخب للمنصب مرتين.
أول فائز بالمنصب مرتين.. انتخاب آصف علي زرداري رئيساً لباكستان
انتخاب آصف علي زرداري رئيساً لباكستان / صورة: AFP
9 مارس 2024

انتخب النواب الباكستانيون، السبت، آصف علي زرداري، الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني (يسار وسط)، ليصبح الرئيس الرابع عشر للدولة الواقعة جنوبي آسيا.

وحصد مرشح الحكومة الائتلافية زرداري 255 صوتاً في جلسة مشتركة للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للانتخابات الرئاسية، في حين حصل محمود خان أشاكزاي على 119 صوتاً فقط، وفقاً لنتائج غير رسمية نقلتها صحيفة "داون" المحلية.

وهزم الرئيس الأسبق زرداري (68 عاماً)، أرمل رئيسة الوزراء بينظير بوتو، منافسه محمود خان أشاكزاي، السياسي المخضرم من مقاطعة بلوشستان (جنوب غرب).

وبدأ التصويت الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) في مبنى الجمعية الوطنية بالعاصمة إسلام آباد وجميع عواصم المقاطعات الأربع (البنجاب، والسند، وخیبر بختونخوا، وبلوشستان)، واستمر حتى الساعة الرابعة بعد الظهر (11:00 ت.غ).

وزرداري، السياسي الوحيد الذي جرى انتخابه لولاية رئاسية ثانية، وهو أعلى منصب دستوري في البلاد، لكنه رمزي.

وشغل زرداري سابقاً منصب الرئيس في الفترة الممتدة بين 2008 و2013 في أثناء حكومة حزبه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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