سياسة
2 دقيقة قراءة
بـ6 طائرات عسكرية.. المغرب يشارك في إنزال مساعدات إنسانية على قطاع غزة
قال إعلام محلي مغربي إن الرباط انضمت إلى الدول المشاركة في تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.
بـ6 طائرات عسكرية.. المغرب يشارك في إنزال مساعدات إنسانية على قطاع غزة
مساعدات إنسانية يجري إنزالها جوّاً من طائرة عسكرية فوق قطاع غزة / صورة: AFP
12 مارس 2024

نفّذ المغرب، أمس (الاثنين)، عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية في قطاع غزة، عبر 6 طائرات عسكرية.

وقال موقع هسبريس المغربي (مستقل)، إن "الرباط أرسلت اليوم (الاثنين)، بتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، ست طائرات مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية محمَّلة بالمساعدات الإغاثية الموجهة إلى غزة".

وأضاف الموقع نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "الرباط أبلغت تل أبيب عزمها إرسال طائرات مساعدة إنسانية إلى شمال قطاع غزة، وهو ما جرى التعامل معه بشكل إيجابي".

وانضم المغرب إلى 6 دول عربية تواصل منذ أكثر من أسبوع، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة، وهي مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين‪.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى للرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، يواجه سكان غزة لا سيما محافظتَي غزة والشمال خطر المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us