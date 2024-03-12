نفّذ المغرب، أمس (الاثنين)، عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية في قطاع غزة، عبر 6 طائرات عسكرية.

وقال موقع هسبريس المغربي (مستقل)، إن "الرباط أرسلت اليوم (الاثنين)، بتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، ست طائرات مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية محمَّلة بالمساعدات الإغاثية الموجهة إلى غزة".

وأضاف الموقع نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "الرباط أبلغت تل أبيب عزمها إرسال طائرات مساعدة إنسانية إلى شمال قطاع غزة، وهو ما جرى التعامل معه بشكل إيجابي".

وانضم المغرب إلى 6 دول عربية تواصل منذ أكثر من أسبوع، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة، وهي مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين‪.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى للرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، يواجه سكان غزة لا سيما محافظتَي غزة والشمال خطر المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.